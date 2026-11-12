雪州甲洞昨晚发生外籍人士挥刀袭击，导致警员断掌的骇人事件。受伤警员泰瑞在吉隆坡中央医院历时八小时的复杂显微手术后，顺利接回断掌。

而全国总警长卡立依斯迈和内政部长赛夫丁纳苏丁今天走访医院，慰问受伤的一巡伍长泰瑞罗杰芬迪（Theirry Rodger Fendy）。

探视期间，赛夫丁与卡立关切伤者康复进展，也慰勉他和家属振作。

《Kosmo!》报道，卫生部今天发文告说，这场手术由吉隆坡中央医院上肢与显微外科次专科医生阿兰拉维（Allan Ravi Rajagopal）和阿兹莎比尔（Aziz Sabbir Husain）联合主刀。

卫生部也指出，院方的“上肢与显微外科”团队全程配合，合力完成手术。

“手术从晚上10点开始，耗时约八小时才结束。”

“医生在手术显微镜下，精细接回受损血管与神经，同时重塑手部解剖结构。”

冀手部功能尽量恢复

卫生部说明，伤者早前转送吉隆坡中央医院接受专科治疗。

“上肢与显微外科专科团队仔细检查评估后，立即把伤者推入主手术室接驳断掌。”

同时，神经外科团队也为伤者清理头部伤口。

“这宗手术极其复杂，全靠专门医术、高超显微技巧，加上跨专科团队紧密协作，才能给伤者最周全的治疗。”

“我们祝愿伤者康复顺利，手部功能尽最大可能恢复。”

卫生部补充，吉隆坡中央医院秉持守护民康的宗旨，将持续凭借跨学科专才、先进科技与专业医术，提供优质专科医疗服务。

这起袭警案昨晚约7点发生在甲洞逸福园（Desa Aman Puri）一带的组屋。受伤警员泰瑞隶属于鹅唛警区总部防范罪案及社区安全组，他遭持巴冷刀的外籍男子砍断右手腕。

事发后，泰瑞先送往士拉央医院救治，随后转院至吉隆坡中央医院动手术。



