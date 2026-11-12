下午5点47分更新

数码部长哥宾星指出，副首相阿末扎希等巫统部长若不再信任首相安华，就该辞去内阁官职。

《自由今日大马》报道，随着行动党秘书长陆兆福辞去交通部长职位，扎希建议安华解散国会，而非改组内阁，哥宾星斥责此举有失尊重。

“他（扎希）若不相信（安华的）领导，大可辞去副首相一职。”

“巫统与国阵若不认同或不信任安华，大可辞职，何必向首相施压。”

扎希与巫统早前表明，来届大选计划脱离安华和希盟，转与伊党联手入主布城。

砂盟撤挺才能撼动大局

按目前局势，巫统与国阵即便撤回对政府的支持，也无法获得足够国会议席推翻安华。

除去国阵的30名国会议员，安华手中仍有126名议员支持，比简单多数门槛多出18席。

巫统须让砂盟（GPS）一并撤回支持，方能撼动大局。

不过，双威大学政治学者黄进发此前指出，与安华合作对东马阵营有利，砂盟多半不会撤回支持。

至于该由谁接任交通部长一职的空缺，哥宾星表示，行动党全权交由安华决定。

不过，安华迄今未表明短期内会改组内阁。

扎希再度强调支持安华

无论如何，扎希随即回应哥宾星时，再度表明国阵依然会坚定支持首相兼希盟主席安华领导联邦政府。

副首相兼国阵主席阿末扎希指出，国阵部长一直与其他内阁成员保持良好合作，包括在内阁会议上，充分证明国阵支持首相。

“是的，在州属层面，无论是柔佛、森美兰或马六甲，我们（国阵与希盟）的确不同路，但在联邦层面，根本不存在我们不支持首相的问题。”

“而且在内阁会议上，国阵部长从未反对政府政策，也从未与首相唱反调。”

“因为在州层面，团结政府各盟党都有权决定各自的方向，尤其是在选举中，包括目前的马六甲州选。”

他今天在马六甲阿依摩力（Ayer Molek）出席与乡村发展及治安委员会（JPKK）的交流会后，对记者表达上述观点。