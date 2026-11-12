英伟达创办人黄仁勋卷入婚外情丑闻，也扯出美国限制芯片或透过东南亚公司利惠中国的问题后，美国当局据传准备实施新一轮的芯片出口管制，而大马成为目标之一。

《Big Go Finance》引述市场消息报道，美国商务部准备敲定新一轮晶片出口管制，把马来西亚、新加坡与泰国等七国纳入高端人工智能（AI）芯片的出口许可证制度，而新规最快本月公布。

报道指出，近年来，中国AI企业借道海外数据中心，远程租用英伟达（Nvidia）高端芯片算力以绕过出口限制，而今美方正在设法堵死这条途径。

报道指出，上述计划由美国商务部工业与安全局（BIS）主导，做法是扩大现有管制清单，把上述七国纳入申领许可证之列，而管制芯片则以英伟达Blackwell及后续更高阶产品为主。

换言之，企业日后若要向这七国出售这类芯片，必须先取得美方签发的许可证，再也不能像目前这样，只要最终用户不在中国就能直接放行。

报道指出，新规的另一重点，是申请出口许可证的客户必须向美国商务部申报芯片最终流向与实际用途，并接受后续核查。

“不过，美国企业自营的数据中心仍享有豁免渠道：只要证明其对特定性能门槛以上的人工智能芯片设限，不让中国、俄罗斯、委内瑞拉等受美武器禁运国家远程调用，便可免申许可证，但仍须履行新的申报义务，披露交易对象及所用算力规模。”

报道指出，新规设计所针对的对象很明确。

“现行制度虽禁止直接向中国出口高阶人工智能芯片，中国企业却仍能通过向海外数据中心租用算力，间接获取同等运算资源来训练模型。”

“腾讯、阿里巴巴与字节跳动等中国科技巨头过去都曾与海外数据中心建立这类合作；如今美方审查日趋严密，加上北京当局力推国产芯片替代，这类算力租用模式正承受双重压力。”

冲击算力租赁业

报道表示，从产业角度看，若管制如期落地，首当其冲的将是东南亚数据中心的算力租赁业务。

“新加坡、马来西亚与泰国近年来崛起为区域人工智能算力枢纽，当地不少数据中心皆以服务跨境客户为核心商业模式。芯片一旦纳入许可证制度，形同把它们的客户结构摊在美方审视之下，短期接单节奏势必受扰。”

“对英伟达而言，新规的直接冲击有限，却也不容小觑。”

“受早期禁令影响，中国在其数据中心业务中的占比早已大幅下滑，新规主要波及经由第三国间接供应的部分。不过，随着灰色市场的套利空间收窄，贸易商与中间商已开始囤积受限产品，短期内反而可能推高部分渠道的拉货需求。”

此外，报道指出，中国企业正加快抢购海外英伟达芯片算力的步伐。

“据了解，部分中国大型云端服务商正在内部商议是否提前锁定海外英伟达芯片算力，也有企业直接接洽数据中心营运商，洽谈预订算力容量；规模较小的人工智能实验室同样在评估是否跟进，包括接触东南亚大型算力租赁商。”

“市场普遍认为，这波提前抢锁算力的热潮，与英伟达执行长黄仁勋近期的私人风波有关。”

报道表示，中国企业担心，这场风波会加速美方推动《远程访问安全法》（Remote Access Security Act）立法；一旦完成立法，美国商务部将获正式授权，监管外界通过云端远程使用受限技术。

马股今天与数据中心有关联的个股皆下跌，包括杨忠礼机构（YTL）、杨忠礼电力（YTLPOWR）、CBH工程控股（CBHB）、金务大（GAMUDA）及NationGate控股（NATGATE）。

其中下降幅度较大的包括，杨忠礼电力大跌39仙或8.14%，至4令吉40仙，CBHB则下降6.5仙或7.34%，至0.82令吉，以及NATGATE跌至1令吉75仙，下降了12仙或6.42%。