智库伊曼研究一项调查显示，华裔青年普遍对教育、就业及政治机会缺乏安全感。

智库伊曼研究（Iman Research）今日发布题为《我们也是这里的人：华裔青年与民主归属感——务实主义与公平的政治》调查报告指出，在116名受访者当中，普遍存在对制度内种族不平等现象的担忧。

这进一步强化了华裔青年从上一代继承下来的观念，即他们必须寻找其他途径才能取得成功。

报告在探讨华裔务实主义的章节中指出：“无论他们讨论的是教育、工作、移民还是政治，许多人都会回到同一个务实逻辑。如果无法依赖更广泛的制度，就应该建立足够的个人或家庭能力，以便在制度之外应对问题。”

“大多数受访者反而专注于自己能够掌控的事情：更加努力工作、花钱选择另一条途径、依靠个人关系，或到其他地方寻求机会。”

这项以访谈为基础的研究于去年8月至2026年6月期间进行，受访者年龄介于18岁至35岁之间，主要来自马来西亚半岛，另有少数居住在海外的马来西亚华裔青年。

不过，该智库强调，研究结果并不能在统计学上代表所有马来西亚华裔青年，也无意衡量有多少华裔青年持有某种特定观点。

该智库也指出，受访者的招募高度依赖社区网络及转介，因此，与大学、专业组织、政治团体、非政府组织或社区网络有联系的年轻人，有时会比较容易接触到。

倾向私下寻求出路

此外，报告指出，一旦公共体制显得不可靠，华裔青年往往倾向自行寻求出路。

报告分析，华青倾向自力更生，主因之一在于历史经验。早年几代华人在公共资源有限、政治归属未获保障的处境下，自行兴办学校、开创商贸与成立乡团。

“当年胼手胝足建立的事业，连同‘莫要指望外力’的告诫，就这样在家庭中代代相传。”

“如今部分公共措施仍依族群设限，使长辈的告诫历久不衰。值得深究的是，年轻一代如何依循各类事实看待不平等，以及家庭与社群的论调，又如何让这种自力更生的应对方式潜移默化，视为理所当然。”

忧公立大学机会不均

受访者关切的问题之一，是非土著学生申请公立大学时面对待遇不公。

报告指出，受访者格外关注大学预科班（Matrikulasi）保留九成土著配额，以及大学中心单位（UPU）在审核预科班与大马高级学校文凭（STPM）考生时，如何平衡两种考试截然不同的难度。

研究引述一名因家境拮据而无法升学的STPM毕业生指出，扶助历史弱势的土著群体固然合情合理，但他质疑目前的配给制度是否真正按实际需求分配。

“他的遭遇反映出阶级与种族交错盘根：当公立教育门槛狭窄，家境优渥的非土著尚可选择私立大专或本地民办学院；贫寒子弟却无路可退，转圜乏术。”

针对上述顾虑，伊曼研究建议政府公开大学录取标准、遴选机制与招生数据，以昭公信。

智库亦呼吁中央政府检讨STPM与预科班学生在课外活动上的资源落差，确保两类考生享有同等的计分与表现机会。

“同理，这项原则也适用于独中统考。政府不应任由统考承认问题沦为政治口水战，反而应厘清并简化统考文凭持有者报读公立大学的现有管道。”

“行政规定若能清晰一致，便可驱散学生的迷茫，让统考回归本质，纯粹作为教育与留才课题来讨论。”

倡议加强华青地方参与

与此同时，报告发现许多华裔青年求知心切，渴望深入认识其他族群。

然而访谈显示，这份心愿屡屡受挫：跨族群友谊往往在毕业或离职后戛然而止；加上固有的生活圈子、代代相传的刻板印象与心照不宣的界限，依然将各族群隔绝开来。

报告指出，青年有时会将族群关系紧张归咎于政客煽动与社交媒体炒作，同时也能把日常结识的马来友人，与马来政治角力分开看待。

伊曼研究为此呼吁，各界应鼓励华裔青年投身地方事务，促进各族在日常生活中的互动交流。

智库建议，州政府可建立正规制度与管道，广邀居民及青年团体参与地方决策，以促成融合。

“与此同时，当局应营造自然互动的空间，拉近跨族群青年的距离。”

“地方政府可放宽公共空间使用限制，便利青年创业者、文化团体与社区组织举办美食、艺术、文创及联谊活动。”

“无论是夜市、美食集市还是创意快闪市集，无须冠上‘族群交融’的堂皇招牌，也能让各族青年在举手投足间自然往来。”