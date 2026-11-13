马六甲州选

选举委员会放眼明天马六甲州选举的投票率约达70%，预计在午夜12点前出炉正式成绩。

选委会副主席阿兹米沙隆表示，对州选举而言，70%的投票率是不错的目标，选委会希望甲州选民踊跃投票，履行各自责任。

“我们希望达到70%，何况这是一场州选，不是补选。因此，我们希望（选民）踊跃投票，人数越多越好。”

他今天在万里茂工艺学院视察万里茂州选区的投票箱选举用品检查工作后，对记者表达上述说法。

至于明天预计公布完整成绩的时间，阿兹米则表示，这取决于投票箱送抵官方计票中心的时间，以及当时的天气情况。

“根据法律，我们必须等投票箱送抵汇总中心。因此，任何情况都可能发生。我们无法预测是否会下雨或淹水。不过，一般来说不会太迟。是的，大概在午夜12点前，大约那个时间。”

此外，他呼吁选民提早出门投票，因为目前的天气预报显示，明天可能下雨。

阿兹米也提醒所有候选人、政党竞选团队及支持者，须依照选举条例，在今晚11点59分停止一切形式的竞选活动，包括在网络平台上的宣传。