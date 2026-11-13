伊党主席哈迪的“非穆残暴”言论持续挨轰。继行动党领袖批评后，其在甲州选期间的友党马华副总会长陈德钦也抨击该言论不公平，且伤害各族之间的信任。

陈德钦直斥哈迪的言论极度荒谬和不公，也提醒哈迪引起种族纠纷的领袖才更将破坏国家安宁，更强调宗教并不是评判领袖能力的标准。

“制造族群对立的领袖，对国家安宁和族群和谐才是最大的伤害！这番言论是在贬低甚至污蔑非穆斯林，领袖的好坏必须以廉洁、能力和施政表现衡量，不能凭宗教身份定论。”

陈德钦今天发表文告质问哈迪的言论，称其或存在双重标准，不仅替表现恶劣的领袖推脱责任，更是将非穆斯林一概描绘成更加残暴。

“一个领袖是否公平或滥权，必须要看他做了什么。难道同样是贪污、无能与欺压人民，只要换了宗教身份，就可以被原谅？”

促别再以宗教划分公民

陈德钦强调，马华始终秉持尊重各宗教的立场，但若有人贬低或污蔑非穆斯林则决不妥协。

“马华尊重伊斯兰也尊重各宗教，但尊重宗教不等于必须接受政治人物借宗教制造恐惧。”

“无论是来自任何政党或人物，马华都坚决反对，任何贬低和污蔑非穆斯林的言论。”

他促请哈迪阿旺勿试图运用宗教划分选民来拉票，这只会进一步撕裂族群之间的猜忌，应以施政成绩获得选民支持。

“请哈迪停止以宗教背景划分公民的优劣，同时必须认清马来西亚多元的社会，人民不需要互相伤害的言论，要争取选民的支持就应交出施政成绩，而不是以自己那一套宗教或道德言论绑架选民。”

哈迪阿旺昨晚在国阵与国盟的竞选压轴集会上致词时表示，穆斯林选民必须履行投票义务，以确保穆斯林领袖掌握领导权。

“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”

不过，哈迪阿旺政治秘书沙希后来向《当今大马》解释，声称哈迪阿旺当时是在援引伊斯兰治国历史的典故。