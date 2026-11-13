政府同意维持修订前的最低入学条件，以供独中统考毕业生申请报读私立大专的医学课程。



昌明政府发言人兼通讯部长法米今日出席内阁会议后在每周记者会指出，首相安华主持的内阁会议作出这项决定。



“因此，统考毕业生只要在指定的5个科目取得至少B4的成绩，仍有资格直接申请报读私立大专的医学学士课程。”



他指出，为确保这方面程序顺利进行，卫生部及大马医药理事会将与高等教育部协调后续行动。



他说，这包括解决已引发的课题，并确保马来西亚包括私立大专的医学教育，继续维持应有的标准及素质。



根据大马医药理事会最新的医学课程最低入学资格指南，从明年1月1日起，统考将被视为与大马教育文凭（SPM）、O水准（O-Level）及国际中学普通教育证书（IGCSE）处于同等水平。



换言之，统考毕业生须报读基础课程，过后才可申请进入私立大专医学系。



印尼政局不影响双边关系



另一方面，法米说，马来西亚与印尼稳固的双边关系，未受印尼副总统吉布兰昨天辞职所引发的政治局势变化影响。



他说，两国最高领导人持续通过官访加强双边友好关系，包括副首相阿末扎希近期访问雅加达。



“两国关系将继续保持稳固与友好。我也在几个星期前刚从雅加达回来。我们相信，无论有关政治局势如何变化，两国的良好关系都将保持稳固，不受影响。”



据媒体引述印尼国会议长穆扎尼报道，因最高法院裁定高中学历无效而陷入学历造假风波的吉布兰，昨日已正式向国会和总统普拉博沃提呈辞职信。