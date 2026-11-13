前首相署（法律与体制改革）部长纳兹里表示，若有人对前首相纳吉的居家服刑感到不满，应在国会提呈动议寻求修改宪法，而非要求重新检讨该决定。

纳兹里接受《当今大马》访问时说，各方需尊重国家元首特赦权及联邦直辖区特赦局的决定。

他指，内阁没有权力检讨特赦局的决定，若有人不满元首特赦权及联邦直辖区特赦局的决定，大可通过国会修改宪法。

“如果不赞成，就到国会提呈动议，寻求修改宪法，撤回相关权力，就是这样。”

“我们应该遵循，这确实是宪法中赋予他的权力。”

纳兹里是针对律师公会就纳吉居家服刑一事提出司法审核申请，如此回应。

勿对统治者失敬

纳兹里也是前巫统最高理事会成员。他认为，挑战特赦局的决定可直接视为不尊重统治者制度。

“无论特赦局作出何种决定，就该接受，还需要挑战和检讨什么？”

“不要教导民众背叛（君主）。”

纳兹里认为，不应将此事带入内阁检讨，这是在质疑国家元首的权力。

“我不赞成带入内阁检讨，不需要检讨，因为这是国家元首的权力。”

“若我们要检讨，意味着我们并不完全信任国家元首。这是不行的，这是他的权力。既然作出决定了，就应如此。”

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后在2024年1月获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局今年9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

随着巫统为其众筹并缴清罚款后，纳吉在11月10日获转移至其私邸，以居家服刑方式履行剩余监禁刑期。

律师公会随即对此发起新一轮司法挑战，反对当局允许前首相纳吉以居家服刑方式履行SRC案剩余监禁刑期的决定。

律师公会寻求高庭发出调卷令，撤销特赦局当天召开的会议程序，以及所有促成纳吉居家服刑的决定、指示、安排。

律师公会亦寻求法庭宣判特赦局的相关程序，以及各政府部门随后为落实是项安排所采取的措施皆属违法、违宪、无效。



