截至傍晚6点停止投票，本届马六甲州选的投票率高达70.59%。

上述投票率不仅达到选委会原本的70%预期，且远远超越上届的65.85%。

选委会的看版公告显示，一共有7个选区的投票率低于70%，只有1个选区的投票率低于60%，即行动党原代议的怡力（57.70%）。

投票率低于70%的选区，分别是土团党原代议的望万（69.61%）、巫统原代议的林鲁（68.24%）、国大党原代议的牙力（66.37%）、行动党原代议的格西当（65.77%）与爱极乐（65.40%）、土团党原代议的双溪乌浪（63.64%），及行动党原代议的哥打拉沙马那（62.74%）。

至于排名前三的皆是国阵巫统的选区，分别是实甘（79.75%）、阿逸摩立（79.31%）及丹绒比拉拉（76.60%）。

选委会在本次州选采用光学字符识别选民出席（OCR-VA）技术，实时收集选民出席数据，并在选委会官网上显示，相比之下，过去的方式是每隔一小时才更新一次数据。