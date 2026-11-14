国阵与国盟在马六甲州选以超级多数议席胜出后，将推选阿都拉勿再次出任甲州首长。

《马新社》报道，国阵主席阿末扎希今晚在马六甲国际贸易中心的记者会上说，也是原任首长的阿都拉勿的委任状，将于今晚呈予甲州元首莫哈末阿里。

“感恩我们获得委托，如今肩负重大责任，以兑现每项承诺及竞选宣言，并为马六甲人民提供最好的服务。”

“如今也是时候放下过去，不分政治背景，团结全体马六甲人民。”

根据截至晚上9点30分的非正式成绩，也是原任丹绒比达拉州议员的阿都拉勿击败希盟候选人莫哈末尤纳兹里，成功守土。

魏家祥呼“成就不简单”

另外，马华以更高多数票守住马接再也与吉里望，马华总会长魏家祥表示，这是一项不简单的成就。

魏家祥接受《星洲日报》访问时说，国阵马华在上届州选以三位数的多数票赢下这两个州议席，如今多数票增加至四位数。

“所以我认为这是不简单的成就，这都是因为林万锋和魏喜森过去几年的努力。”

林万锋与魏喜森在2021年州选赢得吉里望和马接再也，这次以更大多数票蝉联。

魏家祥感谢选民的支持，并相信两人会继续努力为民服务。

根据非正式成绩，截至晚上9点，国阵与国盟联军赢得24席，比起三分二多数门槛19席还要多出5席。

这也意味着，新届甲州政府将掌握超级多数。

与此同时，希盟仅靠出战7席的行动党守住4席，两个盟党即公正党及诚信党则全军覆没。