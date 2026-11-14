晚上10点更新

根据非正式成绩，截至晚上9点，国阵与国盟联军赢得24席，比起三分二多数门槛19席还要多出5席。

这还未计算国阵国盟成立州政府后，可以委任的官委议员。

这也意味着，新届甲州政府将掌握超级多数。

其中，国阵为最大赢家，共得21席，不但继续执政，还享有议会逾三分之二的绝对优势。

国阵旗下的巫统在所竞逐的18席当中全数胜出，竞选4席的马华则守住原有2席，只竞选1席的国大党同样奏凯。

国阵赢得的议席分别为：瓜拉宁宜、丹绒比达拉、阿依利茂、林鲁、打波南宁、文庙、牙力、马接再也、榴梿洞葛、亚沙汉、双溪乌浪、班台昆罗、吉里望、彭加兰峇都、阿依摩力、鲁容、直落垵、霖、实甘、万里茂、双溪南眉。

与之结盟的国盟则拿下3席，即巴也隆布（伊党）、武吉加迪（伊党）、望万（宏愿党）。

根据选委会，截至傍晚6点停止投票，本届马六甲州选的投票率高达70.59%。

国阵宣布掌握15席

另外，《马新社》报道，国阵总秘书阿斯拉夫宣布，国阵与国盟在15个议席胜出，超过14席过半执政门槛。

阿斯拉夫今晚在位于爱极乐的马六甲国际贸易中心（MITC）所设的国阵行动中心记者会上，如此表示。

选委会于晚上约8点45分也证实，国阵与国盟取得15席达到组成州政权的门槛。

希盟靠行动党赢4席

此外，希盟甲州主席阿德里则在晚上约9点证实希盟败选。

希盟所竞选的24席无法取得突破，仅靠出战7席的行动党守住4席，两个盟党即公正党及诚信党则全军覆没。

另一方面，成军半年，第二次出战州选且被视为分散希盟选票的同心党，在所竞逐的16席中没有任何斩获。

至于曾是国盟一员但决裂的土团党，在所出战的7席无法保住上届赢得的2席，即双溪乌浪与望万。



