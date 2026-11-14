马六甲行动党主席邱培栋表示，希盟接受马六甲州选败绩，并尊重选民的决定。

邱培栋今晚在希盟记者会上说，希盟将认真诚恳地检讨此次州选成绩，并承诺在议会内外持续监督制衡州政府，为人民发声。

“我要代表马六甲州行动党，衷心感谢出来投票给予我们信任的选民。虽然行动党成功守住4个州议席，其他3名候选人则成功守住按柜金，由于希盟整体没能取得理想成绩，我们感到未来的责任将更具挑战。”

“我们尊重并谦卑接受选民的决定，选民通过选票向我们传达了强烈的讯息，希盟是一个团队，我们会共同承担这次的选举结果。”

邱培栋指出，行动党守住爱极乐极具意义，显示当地各族选民仍然支持希盟与其候选人。

“选前，多方预测此次希盟将失去该议席。但在选民的信任下，我们成功守土，这是极具意义。”

“当地选民族裔比例极为混合，这也代表各族选民都支持我们的候选人。”

阿德里坦然接受败选

另外，甲州希盟主席阿德里表示，希盟以开放的心态接受这项结果，并尊重马六甲人民的决定。

“希盟也将这项结果视为民主责任，并将之视为进一步加强我们日后努力与部署的契机。”

“希盟始终相信，选举结果具有动能，未来仍有进一步改善的空间。”

谈及未能守住武吉加迪州席一事，他坦言，自己打从一开始就察觉到选情对自己不利。

“是的，正如我当初所言，武吉加迪的选情在纸面上对我们相当不利，我们一开始就落后约5000至6000票。

“这股落差最终化作了国阵—国盟的选票。不过，我们依然尊重武吉加迪选民乃至全体马六甲人民的选择。”

根据非正式成绩，截至晚上9点，国阵与国盟联军赢得24席，比起三分二多数门槛19席还要多出5席。

这也意味着，新届甲州政府将掌握超级多数。

与此同时，希盟仅靠出战7席的行动党守住4席，两个盟党即公正党及诚信党则全军覆没。