民政党在登嘉楼获得一个官委议员位置，而登州州委陈志浩今天宣誓就任，代表非穆斯林群体发声。

现年51岁的陈志豪今天在达鲁依曼大厦举行的州议会会议结束后，在登州议长莫哈末诺韩查（Mohd Nor Hamzah）面前宣誓就职。

在此之前，基惹州议员拉扎里依德里斯（Razali Idris）在州议会会议上，提呈了委任陈志豪的动议并获得通过。

登州策略通讯单位指出，本次委任符合《登嘉楼州宪法》第27（2）条文；该条文规定，若州议会缺乏特定族群或性别的代表，州政府可委任相关代表填补空缺。

此举展现了州政府的承诺，确保非穆斯林群体在州立法议会中占有一席之地。

陈志豪（Chan Chee How）现居甘马挽朱盖，是名商人，拥有工商管理荣誉学士学位。

允当非穆与政府间桥梁

民政党主席刘华才今午1点15分在面子书贴文，衷心感谢登嘉楼州政府，尤其登州大臣三苏里，委任陈志豪，代表州内的少数群体发声。

“这不仅是一份荣誉，更是一份沉甸甸的责任！”

“在一个多元社会里，民主不应该只听见多数人的声音，也必须让少数群体拥有表达意见、参与决策的机会。”

“我们接受这项委任，不是为了一个头衔，也不是为了个人地位，而是为了履行责任，成为非穆斯林群体与州政府之间的沟通桥梁。”

他认为，无论是华社、印裔社群，还是其他非穆斯林群体，他们的权益、文化、教育、宗教自由及合理诉求，都应该获得尊重与关注。

聆听民意勇于反映问题

刘华才承诺，民政党会认真聆听民意，勇于反映问题，积极提出建设性的建议，也会在州议会平台上，确保少数群体的声音不会被忽略。

“真正的包容，不是要求大家拥有相同的信仰和背景，而是即使彼此不同，依然能够互相尊重、共同生活、携手发展。”

“我们一定珍惜这份机会，以行动证明这份委任的价值，不负州政府的信任，也不负人民的期待！”

“有差异，却有尊重；有不同，却有共识；有多元，却不分裂。这就是我们所坚持的马来西亚精神！”



