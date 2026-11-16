砂拉越校园袭击案凶嫌今日被控上推事庭，所面对三项控罪分别为无合法目的携带斧头、持斧蓄意致伤教师、无合法理由持有爆炸物。

据《马新社》报道，法庭暂未记录该名涉案的16岁少年是否认罪。

法庭援引《刑事程序法典》第342条文，指示将少年送往圣淘沙医院接受精神评估，并择定12月17日再度过堂。

控状指称少年是在10月21日上午7点50分左右，于古晋某国际学校犯下上述罪行。

首条控罪指少年携带一把黑色小斧头作为攻击性武器，抵触《1958年腐蚀物、爆炸物及危险物品法令》第二附表第7条文，可在同法令第7(1)(a)条文下受罚，一旦罪成可判处监禁最高10年。

第二条控罪则是指少年持斧蓄意致伤其42岁教师，抵触《刑事法典》第324条文，罪成可判处监禁最高10年，或罚款，或鞭笞，或其中两项刑罚并施。

第三条控罪指少年持有鞭炮与装有爆炸物的改装饮料容器，且当时情况让人合理怀疑该批爆炸物并非用于合法用途，抵触《1957年爆炸物法令》，罪成可判处监禁最高7年，或罚款最高1万令吉，或两者兼施。

本案检控团队由拉惹再祖法丽达（Raja Zaizul Faridah Raja Zaharudin）领衔，努妮丝拉（Nur Nisla）和阿都拉曼阿布拉（Abdurrahman Abrar Jarni）协助；辩方律师为威卓托密（Wejok Tomik）。

承审推事为蕾奥娜（Leona Dominic Mojiliu）。

据媒体报道，砂州总警长赛富利赞（Saifullizan Ishak）透露警方已向38名证人录取口供助查，涵盖学生、教师、安保人员、医疗专家、学生家长。