批艾科玛炒作隆雪华堂地契，郑立慷反挑战落实公宅免租
巫青团长艾科玛炒作隆雪华堂地契更新费用削减课题，公正党副主席郑立慷斥其为博关注蓄意混淆课题误导民众。
郑立慷发表文告说明，隆雪华堂自2007年便宪报为古迹建筑，此次地契更新费用削减，正是源自其机构用途限制及古迹地位，非政府随意予以折扣；公共住宅租金拖欠执法，则是关乎租户责任与房屋管理。
他表示，艾科玛将两者相提并论，仿佛政府只能在维护古迹与民生照顾之间二选一，论调既肤浅又误导民众。
“倘若艾科玛真心认为政府不该向公宅租户收租，我挑战他公开表明立场：一旦国阵—国盟入主联邦政府，是否愿意豁免全马所有公宅与人民组屋的租金？”
巫青团长艾科玛炒作隆雪华堂地契更新费用削减课题，公正党副主席郑立慷斥其为博关注蓄意混淆课题误导民众。
郑立慷发表文告说明，隆雪华堂自2007年便宪报为古迹建筑，此次地契更新费用削减，正是源自其机构用途限制及古迹地位，非政府随意予以折扣；公共住宅租金拖欠执法，则是关乎租户责任与房屋管理。
他表示，艾科玛将两者相提并论，仿佛政府只能在维护古迹与民生照顾之间二选一，论调既肤浅又误导民众。
“倘若艾科玛真心认为政府不该向公宅租户收租，我挑战他公开表明立场：一旦国阵—国盟入主联邦政府，是否愿意豁免全马所有公宅与人民组屋的租金？”
“按艾科玛的逻辑，只要公宅仍须缴租，政府就不该花一分钱维护古迹。”
“如果这就是他主张的政策，就别只是在攻击政府时嘴上说说，请明确交代具体承诺、落实方式、资金来源。”
他挑战艾科玛，率先在国阵与国盟执政州属落实公宅免租政策，证明这套方案可行。
他提醒，民众要看到的是务实的方案，而非只顾迎合民粹却缺乏执行蓝图的空谈。
“我要提醒艾科玛，照顾民生与维护古迹从不相互抵触，只要政策得宜，两者完全可以并行。”
“身为青年领袖，他理应提出建设性建议，而非浑水摸鱼、刻意抹黑政府形象。若真心想捍卫人民权益，就以实际政策与行动证明，停止政治话术。”
昨日，艾科玛抗议吉隆坡市政厅延长隆雪华堂的地契更新费用优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。
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