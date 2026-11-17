巫青团长艾科玛炒作隆雪华堂地契更新费用削减课题，公正党副主席郑立慷斥其为博关注蓄意混淆课题误导民众。

郑立慷发表文告说明，隆雪华堂自2007年便宪报为古迹建筑，此次地契更新费用削减，正是源自其机构用途限制及古迹地位，非政府随意予以折扣；公共住宅租金拖欠执法，则是关乎租户责任与房屋管理。

他表示，艾科玛将两者相提并论，仿佛政府只能在维护古迹与民生照顾之间二选一，论调既肤浅又误导民众。

“倘若艾科玛真心认为政府不该向公宅租户收租，我挑战他公开表明立场：一旦国阵—国盟入主联邦政府，是否愿意豁免全马所有公宅与人民组屋的租金？”