下午4点06分更新

虽然森州王宫表明依斯迈拉欣的辞职有待查明，但国阵已向严端慕赫力兹提呈了替代人选，以填补州务大臣的空缺。

《阳光日报》报道，国阵主席阿末扎希指出，依斯迈拉欣呈辞后，国阵向森州王宫递交公函，呈上他们所举荐唯一人选。

扎希说明，他是在事前接获了同样的辞职信，才按照党内惯例与程序提呈接任人选。

“截至目前，我只提呈了一个名字。”

扎希是今天布城为“布城理念节”（FOI）主持开幕后，向记者如此表示。

辞职乃依斯迈自己意愿

《马新社》报道，针对依斯迈辞职，扎希说，巫统从未指示他辞职，该决定完全出自他个人意愿。

“他没有说明原因。或许是意识到，他希望森州问题能够尽快获得解决。”

询及委任新大臣是否能解决森州的宪政危机，阿末扎希说，希望此事能够妥善解决。

从党中央得知依斯迈辞意

另外，《每日新闻》报道，森州巫统主席加拉鲁丁表示，他们是从党中央高层处得知，依斯迈拉欣有意辞去大臣职，依斯迈拉欣事前并未向他及森州巫统透露辞意。

“我只是接获党中央高层通知，指大臣（依斯迈拉欣）有意辞职。他本人并没有通知森州巫统。”

他是今日在森州巫统大厦主持特别会议后，于记者会上如此表示。国盟州议员也出席了这场会议。

拒评“依斯迈被辞职”说法

针对依斯迈拉欣遭逼宫才辞职的传闻，加拉鲁丁不愿置评。

“我们目前的重点是确保州政府运作如常，也让交接程序顺利推进。”

此外，针对森州王宫今天较早声称，依斯迈拉欣的辞职信真伪有待查证的说法，加拉鲁丁同样三缄其口。

加拉鲁丁也是日叻务国会议员。他强调，森州巫统尊重依斯迈拉欣的决定，并衷心感谢他主政森州期间的付出与贡献。

他补充，森州巫统将全力配合党中央高层，确保州政顺畅运作，民众福祉不受影响。

他说，为确保交接顺利，森州巫统深信严端慕力兹的智慧，并将遵从殿下的谕令。

“森州巫统全体领导层呼吁各方保持冷静，尊重现有的程序。”

人选由党中央和严端决定

他重申，无论局势如何演变，他们始终把人民利益摆在首位。

他也相信，森州王室与行政体系当前的风波，定能妥善、审慎且和谐地化解，早日画下句点。

至于大臣接任人选，加拉鲁丁表示，这取决于党中央高层的举荐，以及严端慕赫力兹的御准。



