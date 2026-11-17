高庭谕令森州逼宫派酋长等六人，在针对他们的两项藐视法庭诉讼聆审时，必须出庭。

《自由今日大马》报道，高庭法官罗玛华（Roz Mawar Rozain）批准司法与酋长理事会（DKU）及其秘书拉惹诺拉兹里，对这6人展开第二轮藐视法庭诉讼后，作出上述指示。

“你们的当事人必须出庭，因为这是一宗准刑事案件。”

法官将聆审日期定于12月15日。

这6人分别为身分存疑的双溪酋长慕巴拉克、日叻务酋长玛洛夫、林茂酋长阿都拉欣、双溪芙蓉港务总管巴达鲁丁，以及淡边东姑勿刹端姑赛拉兹曼、柔河酋长莫哈末。

第二轮藐视法庭诉讼涉及指控，即在罗玛华法官于7月8日批准DKU及拉惹诺拉兹里对这6人展开首轮藐视法庭诉讼后，他们逃避接收法庭文件。

DKU控六人藐视法庭

首论藐视法庭案件则源于今年5月5日。

当时，逼宫派向高庭入禀原诉传票，试图强制森州政府、司法与酋长理事会公开4月17日的会议记录——是次会议据称达成了撤销慕巴拉克双溪酋长职务的决定。

审理此案的高庭法官罗玛华6月5日颁布临时禁令，以维持现状，保障理事会现有组成，以及拉惹诺拉兹里的理事会秘书职务。

同日，拉惹诺拉兹里指控道，尽管临时禁令已于当天早些时候颁布，惟媒体报道显示逼宫派仍援引《森州宪法》第11条文推举新严端，进而对六人启动了藐视法庭程序。

罗玛华随后裁定六人表罪成立，指示六人就藐视法庭一事作出回应，同时驳回了他们在上诉审结以前暂缓藐视法庭程序的申请。

11月4日，上诉庭三司驳回暂缓申请，使得针对森州逼宫派酋长等六人的首轮藐视法庭起诉程序继续推进。







