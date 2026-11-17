经济部长阿克玛说明，马来西亚迈向老龄国家准备工作白皮书，料将于12月2日提呈国会下议院。

他表示，马来西亚自2021年迈入人口老龄化，预计会在2048年成为老龄国家，且在2060年进入超高龄国家阶段。

他说，面对人口结构变化的准备工作，不应仅着眼于乐龄人士的福利保障，也必须涵盖协助下一代做好准备，以应对经济及社会结构的变化。

“迈向老龄国家的准备工作，不仅是检视当前需要改善的领域，也包括让下一代为应对这局面做好准备。”

阿克玛当时是在经济部常月集会上致辞。

探讨人口结构变化经济潜力

阿克玛提醒，马来西亚从人口老龄化过渡至老龄国家的时间相当短，约为27年，因此必须提早做好准备，确保人口结构变化不会引发世代鸿沟。

他说，未来人口规模及劳动力的变化将影响国家的经济能力，包括确保乐龄人士不仅能够维持生活，也有能力为社会及经济作出贡献。

他说，政府也正在探讨人口结构变化所带来的经济潜力，包括银发经济概念。

他透露，目前重点关注领域包括乐龄人士的就业机会、人口老龄化相关经济机遇、照护经济，以及打造更适合年长者居住的社区和城市。

“面对这些不断变化的情况，我们如何创造经济机会与潜力？在主题方面，我们正采纳银发经济这概念。”

银发经济是指专为满足乐龄人士及退休人士的需求、意愿和购买力而设计的市场体系、产品及服务。

须平衡国家经济需求

此外，阿克玛提到，乐龄人士的福利及照护课题不应被视为一种零和博弈，反之，应根据其能为国家及家庭带来的益处进行评估。

他说，若有适当的结构及制度支持，提升乐龄人士福利也有潜力为国家经济带来回报。

与此同时，他表示，必须继续关注对年轻一代的投资，并纳入国家应对人口结构变化的准备工作之中。

他指出，这份白皮书将更全面地探讨相关课题，之后政府将推出一份应对老龄国家挑战的完整规划文件。

他说，人口老龄化是超越政治及世代利益的课题，因为这关系到马来西亚能否在人口结构变化与国家经济需求之间保持平衡。