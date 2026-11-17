尽管再度遭到警方援引《煽动法令》调查，惟公正党巴西古当国会议员哈山卡林矢言，仍会继续无畏发声。

哈山卡林指出，《煽动法令》乃是殖民时代产物，当年旨在打压反抗英国统治的人士。

“从法学角度来看，一项罪行通常具备两个构成要素。”

“其一是犯罪行为（actus reus），即当事人确实发表了言论；其二是涉案人士的意图，法律术语即犯罪意图（mens rea）。”

“然而，在《煽动法令》下，当局根本无需考虑当事人是否有犯罪意图。这对从政者而言极其危险。”

哈山卡林11月14日首次将诗作《微臣不甘》（Patik Tak Rela）贴到自身社媒平台，而广为流传的则是他隔日上传的图文版本。

外界普遍认为，诗作针对的是前首相纳吉获准居家服刑一事，其中质疑相关决定有失公允。

哈山卡林昨日应警方传召，接受武吉阿曼刑事罪案调查局特别调查小组调查。

朝野议员纷纷表达支持

今日午休时分的国会下议院，朝野国会议员纷纷在国会大厦咖啡厅附近向哈山卡林表达支持。

伊党锡国会议员阿末达米兹上前与其握手，“继续斗争”。

国盟加央国会议员扎基里、卫生部副部长哈妮法哈嘉也先后上前向哈山卡林致意。

艺人协会主席弗雷迪（Freddie Fernandez）今日首次与哈山卡林会面，以商讨本地艺术界所面对的困境。

他说，“我认为烈火莫熄运动的根本精神在于言论自由、畅所欲言。我希望当局能真正落实这项理念，莫要走回1948年的老路。”

1948年为《煽动法令》颁布的年份。