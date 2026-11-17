国阵与国盟以超级多数姿态赢得马六甲州选后，两名国大党资深领袖暗示，由首相安华领导的希盟，可能面临提前“退休”的命运。

国大党署理主席沙拉瓦南（M Saravanan）及前副主席莫汉（T Mohan）迅速抓住机会，以讽刺的口吻调侃希盟，并将希盟与国阵的选举表现作出不利比较。

沙拉瓦南在一段以淡米尔语录制的TikTok影片中调侃道：“至少人民在60年后让我们‘休息’。但看来，你们执政仅4年后就要休息了。”

“从马六甲各州议席的多数票来看，这次休息可能是永久性的。”

在上周六的州选中，国阵与国盟组成的联盟以马来人团结为竞选平台，横扫28个州议席中的24席。

国阵虽然在联邦政府中与希盟组成不太协调的合作关系，却一直是呼吁提前举行全国大选的声音之一。这次国阵赢得足够议席，得以单独执政马六甲。

希盟竞逐24个议席，最终仅凭行动党赢得的4席取得成绩。

安华领导的公正党及诚信党未能赢得任何议席，而前马六甲首长兼诚信党副主席阿德里也是败选者之一，他失去了武吉卡迪州议席。

抨希盟擅长散播假信息

沙拉瓦南与莫汉在一幅显示选举成绩的大型屏幕前录制影片，也抨击希盟的竞选活动。尽管包括安华在内的多名政治重量级人物参与助选，却未能转化为印裔选民的支持。

沙拉瓦南说：“这可不是一场普通的竞选活动。他们一直说‘sakau、sakau、sakau’（敛财）。”

随后，前上议员莫汉也加入发言，指责希盟相当擅长散播虚假信息。

“说谎的人不会长久，因为人民并不愚蠢。”

沙拉瓦南表示，印裔选民给予国大党的支持，让他感到鼓舞。国大党基层成员认为，沙拉瓦南在动员印裔社群支持方面发挥了关键作用。

沙拉瓦南特别提到牙力（Gadek），国大党在该选区取得的多数票增加了超过10倍。

“我们只是在牙力要求印裔选民支持，但看来这个社群在所有议席都投票支持国阵。因此，请理解人民如何看待你们。”

在2021年州选中，国大党仅以559张多数票险胜牙力。然而，上周六，国大党候选人纳达拉惹（S Nadarajah）成功守住牙力，多数票超过6000张。

沙拉瓦南补充，选民不再像过去那样容易宽恕政党，同时承认国大党本身也曾为此付出沉重代价。

“人民不像以前那样。我们过去犯过错误，也因此受到惩罚。我们接受这一点，并意识到自己犯了错误。”

不过，沙拉瓦南也提醒国阵，不要因为赢得选举而变得自满。

“我们不应该因为胜选而变得傲慢。我们必须记得，我们也曾经尝过败选的滋味。”

“我们过去的错误让我们受到惩罚。在这次胜利之际，我们也想为那些错误道歉。”

“但在国大党主席威尼斯瓦兰（SA Vigneswaran）的领导下，我向大家保证，我们将在联邦及州层面提供最好的服务。”

对希盟而言，马六甲州选是自去年11月以来举行的第四场州选，而希盟在这几场选举中都未能取得显著成绩。



