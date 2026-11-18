工程部副部长阿末玛斯兰在国会下议院吟诵班顿暗讽希盟惹议，如今正式致函首相安华致歉。

信件志期11月17日，于今日送抵首相机要秘书办公室。

阿末玛斯兰在信中承认为财案辩论作部门总结时失言，其中就包括当时吟诵的那首班顿。

“我向来喜欢在演讲时穿插班顿。那首班顿原不在总结讲稿内，是在回应两名国会议员关于削减与废除大道收费站的质询时即兴念出。”

“无论如何，我愿意为自己的言论负起全责，且已在国会撤回班顿里’kencing’一词。”

他也在心中重申，会全力支持安华政府直至届满，并将尽忠职守，履行行政团队成员的指责。

“我绝无意破坏或切断团结政府内部的合作关系。”

11月16日《2027年财案》委员会阶段辩论期间，阿末玛斯兰吟诵班顿一首，呼吁民众若不想“被骗”（kena kencing，意指受愚弄的俚语），就应当支持国阵与国盟。

行动党日落洞国会议员雷尔立即抗议，质问他究竟是以副部长还是巫统领袖的身分发言。

阿末玛斯兰最终在主持会议副议长南利的坚持下，撤回了“kencing”一词。

多名希盟国会议员随后召开记者会，批评这首班顿矛头直指首相领导的政府，挑战阿末玛斯兰既不认同当前施政方针就辞去副部长职务。