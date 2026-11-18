联邦直辖区特赦局审议前首相纳吉居家服刑一事的会议记录解密，巫统要求联邦政府说明，此举是否已获得国家元首苏丹依布拉欣的御准。

巫统总秘书阿斯拉夫发表文告主张，特赦、减刑、缓刑隶属国家元首特权，因此涉及特赦局的所有相关事务与文件，都应以高度严谨、保密、尊重王室的态度处理。

“当前必须解答的核心问题是，解密并公开会议记录的做法，是否已获得元首的御准？”

“尽管文件经过了解密程序，但巫统认为，任何直接触及由元首主持特赦局程序的事务，理应事先提呈给元首以获取御准。”

他更进一步指控道，行动党领袖潘俭伟将特赦局会议记录上传到面子书的做法，是蓄意侮辱与煽动，意图引发辩论与争议，进而质疑、羞辱、贬低国家元首特权。

“潘俭伟显然是持续将王室特赦用作政治争斗的筹码，全然不尊重君主立宪制的崇高地位。”

“有鉴于此，巫统敦促政府立即说明会议记录解密的程序、法律依据、批准解密的单位，并厘清是否已取得元首的御准。”

他表示，若存在任何违反法律与程序的行为，当局必须果断行动，以捍卫马来统治者主权、宪法崇高地位、国家元首的特权。

促说明解密法源

巫统宣传主任阿莎丽娜同样发表文告质疑此事。

他指出，内政部长赛夫丁11月12日在国会下议院说明，将提呈内阁讨论解密建议；政府发言人法米11月13日内阁会议结束后透露，建议并未在会议上直接提出，当局正依法安排相关程序。

“凡属官方机密的文件，重新定级的决定，须经《1972年官方机密法令》第2C条文赋权当局，按既定程序作出。”

他据此要求当局说明：

一、会议记录是否正式重新定级，决定是何时作出，决策者为何人；

二、重新定级的法源，所依循的程序，以及重新定义的目的；

三、网传版本是否与官方版本一致；重新定级范围是否涵盖整份会议记录，抑或特定部份。

他强调，当局在处理特赦局会议记录，追求透明的同时，也必须严格依法行事。