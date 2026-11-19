随着马来西亚与法国周二签署意向书，计划为鲉鱼潜水艇进行中期升级，行动党妇女组法律局主任桑吉柯再度要求政府，交代反贪会针对鲉鱼潜水艇采购案的调查进展。

自反贪会于2024年表示，针对2002年潜艇采购案的调查仍在进行以来，当局便没有进一步公布调查进展。

桑吉柯（Sangeet Kaur Deo）今日发文告指出，没有人主张任由海军潜艇生锈，也没有人主张在法庭作出裁决前，就认定任何一方有罪。

“但在马来西亚与同一批公司展开新交易之前，政府必须先确定当年究竟发生了什么事。”

“与法国继续推进（合作），不代表可以把悬而未决的鲉鱼级潜艇弊案扫进地毯底下。”

相关调查是否仍在进行？

桑吉柯表示，反贪会必须说明，2024年追查的新线索后来有何进展，包括涉及鲉鱼级潜艇合约付款中，约4200万令吉款项可能遭挪用的问题。

她也要求当局说明，相关调查是否仍在进行；若已停止，原因又是什么。

与此同时，这名律师也提醒首相安华，对方在2022年4月也曾质疑马来西亚方面的调查为何毫无进展。当时，法国已针对法国潜艇制造商泰雷兹国际公司（Thales International）与马来西亚鲉鱼级潜艇交易有关的事项，正式展开调查。

安华当年质疑说：“这起案件是发生在法国巴黎。然而，马来西亚当局似乎对此不以为意。”

询问尽职调查与反贪措施

针对最新提出的潜艇升级计划，桑吉柯也要求政府说明，相关交易前进行了哪些尽职调查，以及将采取哪些反贪污保障措施。

大马于2002年6月与法国造船厂DCNS的国际分行DCNI公司签署总值37亿令吉（10亿3500万欧元）的合约，以购买2艘鲉鱼级潜水艇。DNCI部分股权由泰雷兹持有。

当时，纳吉担任国防部长。而纳吉的亲信拉萨巴京达则是纳吉当时的顾问，同时担任购买潜艇的顾问。

潜艇军购的佣金课题是在蒙古女郎阿旦杜亚命案曝光后浮现。她于2006年在马来西亚被人谋杀与炸尸。

本地人权组织人民之声接着更于2009年及2010年向法国法院提出投诉。

据称，马来西亚两家公司Perimekar私人有限公司及Terasasi私人有限公司，在这项交易中收取DNCI的佣金。

2017年，法国针对拉萨巴京达正式展开调查，部分调查项目于2019年撤销。

法国当局于2022年4月提控军火公司泰雷兹在2002年向大马出售潜艇时，涉共谋行贿。

2024年4月，时任反贪会主席阿占巴基声称，反贪会仍在积极调查案件，包括与外国单位合作。今年初，桑吉柯也曾要求当局交代调查进展。

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