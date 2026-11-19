行动党领袖潘俭伟反击巫统领袖攻击，嘲讽对方只要事关挚爱的“马来西亚头号罪犯”纳吉就会丧失理智。

潘俭伟在社媒贴文提醒，既不是他下令解密特赦局会议记录，也不是他在特赦局拍板做决定，他只是将解密了的会议记录如实呈现。

“我到底做了什么？我不过是查阅了合法解密的会议记录，并如实地列出里头白纸黑字记载的事实。”

“西方有云，‘莫斩来使’。”