讽巫统一涉纳吉事务便上头，潘俭伟强调仅陈述解密事实
刊载: Nov 19, 2026 2:47 PM
行动党领袖潘俭伟反击巫统领袖攻击，嘲讽对方只要事关挚爱的“马来西亚头号罪犯”纳吉就会丧失理智。
潘俭伟在社媒贴文提醒，既不是他下令解密特赦局会议记录，也不是他在特赦局拍板做决定，他只是将解密了的会议记录如实呈现。
“我到底做了什么？我不过是查阅了合法解密的会议记录，并如实地列出里头白纸黑字记载的事实。”
“西方有云，‘莫斩来使’。”
行动党领袖潘俭伟反击巫统领袖攻击，嘲讽对方只要事关挚爱的“马来西亚头号罪犯”纳吉就会丧失理智。
潘俭伟在社媒贴文提醒，既不是他下令解密特赦局会议记录，也不是他在特赦局拍板做决定，他只是将解密了的会议记录如实呈现。
“我到底做了什么？我不过是查阅了合法解密的会议记录，并如实地列出里头白纸黑字记载的事实。”
“西方有云，‘莫斩来使’。”
“这群巫统领袖好像个个脑筋不正常，只会念叨‘潘俭伟无礼’、‘都是行动党的错’。索然无味。”
联邦政府解密前首相纳吉特赦局会议记录。
根据解密文件，总检察长杜苏基在会议上表明，准许纳吉居家服刑缺乏法律依据。
他警告，一旦颁布居家服刑令，势必严重冲击政治稳定、经济局势、外资信心、国际形象。
首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双也抱持相同看法，并重申对此事的立场。
潘俭伟昨日在社媒上传解密文件副本，引起巫统强烈不满。
其中，巫统总秘书阿斯拉夫抨击潘俭伟侮辱国家元首，质疑文件解密是否征得国家元首御准。
阅读评论1
因为解密后应该会牵扯出很多见不得光的内幕，牵涉的不止是污桶！
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