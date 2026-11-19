随着联邦政府解密前首相纳吉特赦局会议记录，宏愿党如今挑战政府一并解密2018年特赦局批准首相安华全面特赦的会议记录。

副主席旺赛夫发表文告，不满政府选择公开纳吉特赦决定的细节，却对安华当年的特赦守口如瓶。

“2018年5月16日召开的第51次特赦局会议完整会议记录，及是安华获得全面特赦的那次会议，又该如何处置？”

“为什么不同样公开那份会议记录？”

“我建议，当局也一并解密那场会议的完整记录。”

旺赛夫表示，政府若真心追求透明，就应当公开所有同类记录，切勿双标。

根据解密文件，总检察长杜苏基在会议上表明，准许纳吉居家服刑缺乏法律依据。

他警告，一旦颁布居家服刑令，势必严重冲击政治稳定、经济局势、外资信心、国际形象。

首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双也抱持相同看法，并重申对此事的立场。

行动党领袖潘俭伟昨日在社媒上传解密文件副本，引起巫统强烈不满。

其中，巫统总秘书阿斯拉夫抨击潘俭伟侮辱国家元首，质疑文件解密是否征得国家元首御准。

另一方面，2018年5月16日，时任国家元首苏丹莫哈末五世主持第51次特赦局会议，御准全面特赦安华。

安华2015年因肛交案罪成第二度入狱，惟他坚称这是政治迫害。

早在1999年，安华就曾因同类罪名身陷囹圄。

阿都拉接替马哈迪出任首相后，安华的肛交罪名于2004年获推翻，他也随之重获自由——不过，他另一项渎职罪名并未获撤销，其同期执行的刑期当时已经服满。