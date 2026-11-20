首相安华今日与中国国家主席习近平进行双边会谈，讨论霹雳—槟城输水计划、人工智能（AI）、投资贸易，以及稀土工业等合作领域。

他指出，霹雳河输水至槟城计划已获批准，双方也讨论AI领域的合作，尤其是采用该技术应对安全与执法问题。

他事后告诉马来西亚记者，“我们讨论了几项优先计划，包括加快落实已获批的霹雳-槟城输水计划。”

“接下来，我们将着手东海岸铁路计划启用的筹备工作。他（习近平）将派遣一名中国高级官员率领代表团，于今年12月为这项计划主持推介礼。”

他说，双方讨论也聚焦AI合作，尤其是面临走私和边境问题之际，使这项合作显得格外重要。

双方讨论的其他事项还包括大学在技职教育与培训领域的合作，以及加大双向投资。

增内政部长参与定期会议

安华指出，他也延续两国此前的讨论，提出中国扩大大马产品进口的重要性。

他说，马中关系目前处于极佳水平，但两国仍希望通过新机制和定期会晤，进一步深化合作。

“我们与中国的关系已达到很高的水平。外交部和大马驻中国大使一直在协调许多合作事项，但现在我们希望进一步提升双边关系。

“我也看到一种在双边会晤中较为罕见的合作机制，即可能同时由三名部长参与的定期会议，包括外交部长、国防部长，以及新增的内政部长。”

安华指出，这项机制将使双方能够更全面地讨论投资、教育和其他合作事项，并由外长负责协调相关事务。

谈及稀土，安华说，大马愿与包括中国在内的所有国家合作，但国家政策规定，稀土原材料禁止出口，而是必须在大马境内进行加工。

“我们对所有其他国家都设下相同条件，包括最近与美国和法国的合作。”

这场历时20分钟的会晤，是安华与习近平举行的第四次双边会晤。

两人此前分别于2024年11月7日在北京、2025年4月16日在布城，以及2025年9月2日在北京举行双边会晤。