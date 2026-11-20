警方再捕二空军人员，追缉运毒案幕后主脑
刊载: Nov 20, 2026 7:31 PM
空军运毒案风暴继续扩大。警方在沙巴斗湖再逮捕两名大马皇家空军人员，使这宗跨国贩毒案累计落网的空军人员增至七人。
警方至今先后在巴生谷、纳闽及沙巴展开行动，共扣留13名嫌犯，其中包括六名平民；据信，当中两人是贩毒集团的协调员。
《新海峡时报》报道，武吉阿曼肃毒局总监胡先奥玛表示，最新落网的两名嫌犯分别为28岁伍长与48岁二级准尉，两人在斗湖空军基地被捕，目前被延扣助查。
“这两名遭延扣的嫌犯，是警方在斗湖空军基地的最新逮捕对象。”
空军运毒案风暴继续扩大。警方在沙巴斗湖再逮捕两名大马皇家空军人员，使这宗跨国贩毒案累计落网的空军人员增至七人。
警方至今先后在巴生谷、纳闽及沙巴展开行动，共扣留13名嫌犯，其中包括六名平民；据信，当中两人是贩毒集团的协调员。
《新海峡时报》报道，武吉阿曼肃毒局总监胡先奥玛表示，最新落网的两名嫌犯分别为28岁伍长与48岁二级准尉，两人在斗湖空军基地被捕，目前被延扣助查。
“这两名遭延扣的嫌犯，是警方在斗湖空军基地的最新逮捕对象。”
“截至目前，落网的大马皇家空军人员达七人。”
警方本周二顺藤摸瓜，在大马皇家空军梳邦基地起获96.64公斤冰毒与摇头丸，市值483万令吉。
警方怀疑，该集团利用军用航空设施，将毒品从马来半岛运往沙巴；调查人员相信，沙巴是毒品转运站，再分销至印尼和菲律宾等邻国。
警方目前仍在追缉幕后主脑。
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