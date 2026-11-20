空军运毒案风暴继续扩大。警方在沙巴斗湖再逮捕两名大马皇家空军人员，使这宗跨国贩毒案累计落网的空军人员增至七人。

警方至今先后在巴生谷、纳闽及沙巴展开行动，共扣留13名嫌犯，其中包括六名平民；据信，当中两人是贩毒集团的协调员。

《新海峡时报》报道，武吉阿曼肃毒局总监胡先奥玛表示，最新落网的两名嫌犯分别为28岁伍长与48岁二级准尉，两人在斗湖空军基地被捕，目前被延扣助查。

“这两名遭延扣的嫌犯，是警方在斗湖空军基地的最新逮捕对象。”