马来西亚梳邦空军基地本周二对准备装载上军机的行李进行例行检查时，发现5个行李袋及一个箱子内藏有毒品，并逮捕5名空军军官。

国防部长卡立诺丁指出，梳邦空军基地空运部门（AMS）大楼的人员在检查过程中揭发此事，这也是首次通过例行检查发现此类事件。

《马新社》引述他昨天的文告说，相关人员随即向空军中部调查组通报，后者再联系武吉阿曼警察总部的肃毒局（NCID）。

“当天下午5点20分，一支警察队伍抵达现场，并证实所发现的物质属于危险毒品。警方充公了全部5个行李袋及一个箱子作为证物，同时逮捕5名涉案的空军军官。”

允秉持透明问责原则

根据卡立诺丁，空军已立即采取行动，把案件交由警方进一步调查，并将在整个调查过程中给予全面配合。

他说，国防部在处理所有事务时，始终秉持透明与问责原则，包括处理这起案件。

“内部检查及执法行动将持续加强，以确保马来西亚武装部队不涉及任何毒品活动。”

较早前，武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛（Hussein Omar Khan）指出，警方已瓦解一个相信利用军方航空运输设施运毒的贩毒集团，并于周二在巴生谷及纳闽逮捕11人，其中包括5名空军军官。