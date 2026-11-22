国阵主席阿末扎希敦促马青总团长林添顺与巫青团长艾科玛，立即停止围绕地方政府选举课题的公开口水战。

扎希形容，两名国阵成员党青年团领袖之间的争执，纯属一场误会。

“大家都是手足，拥抱言和，可以的话亲个嘴也无妨；我们心知肚明，这不过是场误会。”

“我尊重马青，也尊重巫青。”

阿末扎希也是副首相。他是今日在吉隆坡为马华常年代表大会主持开幕时，如此表示。

扎希指出，此事不应在社交媒体上沦为无谓争论，理应像一家人般在内部化解。

马青昨日建议政府重启地方议会选举，并率先在联邦直辖区落实。

林添顺说，2026年马青常年代表大会将提呈八项提案，上述建议便是其中之一。

但艾科玛随即在社媒反对此项建议，强调马青的立场并不代表国阵的官方决定。

“我也建议，马华日后只须出战城市选区，至于马来人占多数的选区，大可交由其他成员党上阵。”

马青受促谴责艾科玛

另一方面，公青团副团长洪仕铭今天发文告，敦促马青严厉谴责艾科玛的反地方选举言论。

他说，艾科玛这番言论罔顾城市马来中产阶级及各族选民参政的需求。

“因此，我促请马青强烈谴责艾科玛的言论。此言不仅无视城市多元种族的社会现实，更变相贬低自身族群的竞争实力。”

“我也呼吁马青明确拒绝任何按种族分配议席的安排，并坚定支持从联邦直辖区开始恢复地方政府选举。”



