财政部自1990年代以来，便没有发出任何新的赌博活动执照。

相反，财政部一直专注于监管现有的合法赌博业者。

《新海峡时报》报道，财政部在国会书面答复中说，任何与赌博相关的政策调整，都必须考虑现有法律框架、落实及执法的有效性、无牌赌博活动增加的风险，以及大马多元种族社会的福祉。

该部指出，若需求持续存在，尤其是通过无牌渠道进行，即使进一步限制特定商业领域的执照发放，也不一定能够消除有关活动。

“因此，全面的应对方式必须涵盖打击无牌活动、各方提高醒觉意识的努力，以及社会责任，这些同样重要，而不应只是专注于执照管理。”

财政部是在回答伊党波各先那国会议员阿末亚耶的提问时，如此表示。

阿末亚耶询问，财政部是否会考虑检讨1967年博彩法令下的执照发放，尤其是在已经落实零赌博政策的州属。



