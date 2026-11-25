今年初据称是国内首名因涉嫌变性而在吉兰丹被提控的跨性别者，如今不再面对更改性别罪，而在吉兰丹伊斯兰刑事法下被改控“假扮女性罪”。

吉兰丹伊斯兰检控局上周日修改控状，将原本根据《2019年吉兰丹伊斯兰刑事法令（一）》第18条文提出的更改性别罪，改为第19（1）条文下的假扮女性罪。

这两项罪名的刑罚相同，即最高罚款3000令吉、监禁不超过两年，或两者兼施。

控状修改后，被告仍然不认罪。

律师提出三项疑虑

不过，被告代表律师沙拉菲（Syarafi Salleh）指出，这项控状修改引发三项疑虑，包括新控罪是否具有法律依据、是否遵循正确程序，以及调查报告是否足以支持更改控状。

在法律依据方面，他质疑原有控罪第18条文的构成要素，是否与新控罪第19（1）条文的构成要素一致。

他也质问当局是否遵守《2002年吉兰丹伊斯兰刑事程序法》第83条文，该条文允许法庭修改或增添控状，但规定修改后的控状须向被告宣读并解释。

至于第84至87条文，则进一步列明控状修改后须遵循的程序及保障措施。

辩方律师质疑当局是否充分遵守上述法律要求。

沙拉菲也呼吁审查呈交给检方的调查报告，以厘清更改控状的依据。

跨性别者曾遭扣留

《当今大马》今年2月报道，自《2019年吉兰丹伊斯兰刑事法令（一）》于2020年宪报颁布以来，吉兰丹首次有人因更改性别罪名而被提控。

这起案件于今年1月中旬在哥打巴鲁的吉兰丹伊斯兰法庭审理，涉及一名被怀疑是跨性别者的当事人。

据消息人士透露，吉兰丹伊斯兰事务局（Jaheaik）是在今年初，在一次执法行动中，拘留该名跨性别女子。

与此同时，非政府组织“姐妹要正义”（JFS）呼吁当局立即撤销这项新控罪。

该组织在文告中指出，上述两项法律条文都存在严重问题，不仅侵犯《联邦宪法》所保障的基本权利，也缺乏证据、科学、生活经验及人权原则作为依据。

“这些条文建立在对性别的错误资讯之上，目的是强加一种性别仅分为两种类别的观念，进而否定跨性别者及性别多元群体的存在。”