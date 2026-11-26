首相兼财政部长安华指出，政府将考虑制定更严格的条例，管控国际电商平台倾销的廉价商品，尤其是中国货品。

他说，外国商品大量涌入不仅冲击宏观经济，也直接削弱本地企业家的竞争力。

《马新社》报道，他昨晚在大马广播电视台（RTM）播出的《国家对话》节目中说：“因此我认同，政府确实应该制定更严格的条例。”

他回应Chunk & Dunk创办人亚当沙米尔的提问时，说明政府如何应对拼多多及Temu等国际电商平台低价竞争，避免本地企业家与品牌受创。

不过，安华指出，政府不会封杀或全面限制这些平台，但必须监督平台商品的品质，包括是否符合清真标准。

“因此，我们如今开始设下一些限制。政府允许他们进入市场，前提是必须与本地公司合作，并确保商品品质及卫生安全；若标榜清真，就必须符合清真认证要求。”

习近平允助大马扩大出口

首相说，他数次访华期间曾向中国领导层反映此事，中国国家主席习近平也表明，中方愿意创造条件，扩大进口大马商品。

“我们无意设限，但政府欢迎的是投资与正常贸易，绝非廉价商品大举倾销……这种现象正扼杀许多小企业的生存空间。

“因此，内阁同意采取适度管制，绝非全面封锁，以免违背大马开放进口的贸易政策。”

安华也提醒民众，切勿轻信品质毫无保障的商品广告。

“这就印证了所谓的‘炫耀型消费’理论……在铺天盖地的广告攻势下，人们有时即便用不着，也会忍不住下单。”

他说，政府必须加强监管广告、把关商品品质并推展消费者教育，引导民众量入为出，按实际需求理性消费。



