首相安华驳斥砂拉越行动党的指控，否认他屈服于砂盟的威胁，决定让公正党弃战砂拉越州选。

安华也是希盟和公正党主席。他今天下午在吉隆坡向媒体表示：“我是合作，不是屈服（tunduk）。”

他是回应砂拉越行动党主席张健仁的言论。张健仁早前形容，砂拉越公正党决定不上阵州选是一种妥协，旨在换取砂盟继续支持联邦政府。

虽然同为联邦执政党，但希盟目前与国阵关系跌入谷底，而砂盟的支持对安华续任首相至关重要；一旦国阵撤回支持，该联盟所掌握的议席正是昌明政府维持执政的关键。

随着公正党和诚信党双双退出，行动党成为唯一出战12月12日砂拉越选举的希盟成员党；至于国盟与国阵也决定不参选。

张健仁昨天通过视频抨击公正党弃选，指责该党牺牲砂拉越的民主，以换取联邦层面的政治支持。

“很明显，首相向砂拉越政党联盟的威胁低头，退出州选，以换取对方在联邦政府继续给予支持。”

内阁明天谈美国关税

另一方面，询及美国拟对大马商品加征最高18%关税一事，安华表示，他将在明天与内阁商讨后再作回应。

他向媒体说：“明天再处理比较妥当。”

据报道，美国拟向大马商品加征最高18%的关税，指控大马的工业政策与制造模式助长产能过剩，进而扭曲贸易并限制美国商业发展。

美国此次援引《1974年贸易法》第301条款，拟向14个经济体征收15%至35%不等的关税，马来西亚亦在名单之中。其余受波及的经济体包括中国、新加坡、印尼、泰国、越南、日本及欧盟。



