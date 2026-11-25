砂拉越选举

砂拉越行动党主席张健仁形容，砂拉越公正党决定不参加来届选举，等同于首相安华向联邦执政伙伴砂盟的威胁屈服。

砂盟的支持，是安华得以继续担任首相直至任期届满的关键，尤其是在国阵可能退出团结政府的情况下，砂盟能为政府提供所需的议席支持。

张健仁今天在一段视频中说：“显然，首相已经向砂盟的威胁低头，决定退出选举，以换取砂盟继续支持联邦政府。”

“我认为，这是为了换取联邦层面的政治支持，而牺牲了砂拉越的民主。”

此前，砂盟主席阿邦佐哈里于周日质疑，为什么一些曾受惠于砂盟支持才得以组成联邦政府的政党，如今却想在选举中挑战砂盟。

“民主意味着你可以参选，但参选前必须三思。否则，若缺了砂盟的支持，联邦政府可能就无法继续存在。”

截至目前，公正党、诚信党及国盟已决定不参加砂拉越战局。与此同时，砂拉越行动党预计将在82个议席中的12席与砂盟正面交锋。

必须有在野党制衡

张健仁表示，是否参选属于砂拉越行动党的自主权，并强调必须有在野党制衡砂盟。

“如果砂盟能够让首相决定不参加一场选举，那么还有什么事情是砂盟办不到的？这几乎等同于在这个国家拥有绝对权力。”

他警告，绝对的权力必然导致绝对的腐败。

他也质疑，砂盟为何没有运用其政治影响力，要求联邦政府加快落实《1963年马来西亚协议》（MA63）。

张健仁的言论，与行动党秘书长陆兆福的立场形成鲜明对比。陆兆福此前表示，如果联邦政府成员党在州选层面互相交锋，这种情况将难以持续。

不过，陆兆福未针对砂拉越的情况发表评论。