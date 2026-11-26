峇冬加里土崩事件生还者与罹难者家属驳斥雪州政府与营地业者说法，主张这场灾难源于人为疏忽，而非天灾。

23名诉讼人指出，父亲有机农场营地建于施工不良的道路路堤下方，该区域因排水设施不足，地下水长期积聚，逐渐削弱土质结构。

他们主张，上述情况加上缺乏妥善安全措施，说明这场悲剧本可避免。

《自由今日大马》报道，诉讼人是在入禀吉隆坡高庭的陈词中提出上述主张。

他们指称，该路堤是横跨狭窄山谷、覆盖原有溪流堆土而成的人造结构，路堤下方缺乏排水系统，导致地下水多年来不断蓄积，最终令饱和含水的泥土崩塌，倾泻涌向营地。

他们引述矿物及地质科学局数据指出，坍塌泥土以估计每秒12公尺的速度倾泻，数秒内便冲抵营地。

他们也引述公共工程局报告，指称坍塌的泥土已超出液限。

“正因土质状况如此，泥石流才会冲向约550公尺外的营地；夺走性命的正是第一波冲击。”

质疑营地合法性

诉讼人也质疑营地营运的合法性，指出当局当初发放的准证是作度假村与植物园用途，而非农场或露营地。

他们表示，这座营地设有永久性厕所、遮蔽设施及食堂，却直接设在高耸道路路堤正下方的农业山谷内营运。

他们进一步指控，露营者事前未接获任何预警，也未获得紧急疏散方案。

土崩事件发生在2022年12月16日凌晨约2点30分，造成含13名孩童的31人罹难，生还61人中有7人受伤。

2023年10月18日公布的法证调查报告将灾难归因于持续豪雨引发山坡崩塌，并排除人为因素。

诉讼人于2024年10月入禀诉讼，把雪州政府、州公共工程局、度假村业者大马植物园度假村私人有限公司（Malaysia Botanical Gardens Resort Sdn Bhd）、营地营运商BL Agro私人有限公司、乌鲁雪兰莪市议会及雪兰莪农业发展机构列为答辩方。