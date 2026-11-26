前首相慕尤丁在建威计划案面对3项滥权罪，控方表示，慕尤丁知道存入土团党银行户头的2530万令吉并非来自合法来源。

《马新社》报道，副检察司旺沙哈鲁丁在结案陈词中指出，慕尤丁身为土团党银行户头的受托人及授权签署人，本应审查存入该党两个银行户头的款项频率。

“被告身为土团党主席、最高理事会成员、银行户头授权签署人及户头受托人，有责任履行应有的审查义务，确保土团党收到的2530万令吉并非贪污或滥权所得。”

“被告并非土团党内一个有名无实的人物。在此案中，他刻意对明显的事实视而不见。只要他稍微作出查询，就能查明这笔资金的来源。此外，他并非普通党员，而是直接掌控并有权接触这些银行户头。”

旺沙哈鲁丁是在高庭法官诺鲁维娜（Noor Ruwena Nurdin）面前，为涉及慕尤丁案件进行控方结案陈词时，如此表示。

有意为土团党谋利

此外，旺沙哈鲁丁指出，慕尤丁在白沙罗的Tropicana高尔夫球俱乐部会见第27名控方证人、KCJ Engineering公司执行董事阿兹曼时，其行为与他身为首相及土团党主席的身份不符。

他说，当时，阿兹曼正在寻求经济振兴配套下，建筑业土著承包商可参与的工程项目资料。

“当时在Tropicana高尔夫球俱乐部，被告突然向第27名控方证人表示，如果马来西亚土著承包商协会的任何会员或其他承包商有意捐款，可以直接将款项汇入土团党。”

“这明显构成一项证据，显示被告有意为其关联方，即土团党提供利益，法庭可将此视为相关的过往行为。”

旺沙哈鲁丁指出，慕尤丁也为KCJ Engineering、Nepturis公司及Sutracom铺路，让这些公司进入财政部建威计划评估委员会的评估程序。

该委员会由第25名控方证人、时任政府采购组副秘书长罗丝妮（Rosni Mohd Yusoff）领导。

他提出，这些行动都是为了土团党的利益，而土团党是被告的关联方。

他进一步主张，若非慕尤丁事先向第27名控方证人建议，马来西亚土著承包商协会会员或其他承包商可向土团党捐款，阿兹曼就不会要求第20名控方证人、Mamfor私人有限公司董事经理沙拉兹（Shahradzi Shamsuddin），以及第21名控方证人、Nepturis私人有限公司创办人廖旦泉（音译，Lian Tan Chuan）全作出捐款。

“尽管2530万令吉是否属于真正的捐款，并非针对被告控状的核心问题，但作为控方，我们至少已驳斥了被告其中一项辩护理由，即这2530万令吉纯粹是捐款。”

随后，法官择定12月1日，让辩方提出反驳陈词。

仍面对3项滥权罪

现年79岁的慕尤丁面对3项控状，涉嫌利用职权为土团党从3家公司——Nepturis私人有限公司、Mamfor私人有限公司及KCJ Engineering私人有限公司，以及阿兹曼取得总额2530万令吉的利益，涉及建威计划项目。

他被指于2020年3月1日至2021年8月20日期间，在布城首相署犯下有关罪行，抵触2009年反贪会法令第23（1）条文。一旦罪成，可判最高20年监禁，并罚款有关利益价值的5倍或1万令吉，以较高者为准。

此外，控方针对慕尤丁与Bukhary Equity相关的四项控罪，即三项洗钱罪及一项滥权罪，申请判处“释放不等同无罪”（DNAA）。法官诺鲁维娜因而裁定慕尤丁在上述四项控罪无罪释放。

换言之，慕尤丁在本案中只需面对三项滥权罪。