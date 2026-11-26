国阵加腊士州议员莫哈末沙布丁认为，吉兰丹水供公司仅因一名企业家批评公共服务相关弱点，便向对方索取100万令吉，并非恰当之举。

莫哈末沙布丁（Mohd Syahbuddin Hashim）接受《当今大马》访问时说，作为一家负责管理人民基本服务的公司，吉兰丹水供公司理应更开放地接受指正和批评。

不过，他强调，此事必须经过更仔细和公平的审视。

“有关批评的内容是什么、提出了什么依据和证据，以及这些批评是否具有合理基础？”

“如果服务提供方面存在弱点，批评理应被视为改善的空间，而不是一种威胁。”

莫哈末沙布丁也是吉兰丹州议会反对党领袖，他表示，任何被视为试图恐吓用户、阻止他们发声的法律行动，同样极不恰当。

他强调，人民有权表达意见，尤其是在涉及他们作为用户的利益和福祉时。

“不要让人民指正和发声的权利，变成一件令人感到害怕的事。”

反映丹州人民心声

与此同时，诚信党吉兰丹州青年团长祖哈兹米（Zulhazmi Hassan）质问，阿斯兰所提出的问题，是否反映了吉兰丹人民希望获得良好水供服务及有效投诉渠道的心声？

他说，吉兰丹水供公司理应向人民作出解释，说明公司针对有关问题进行检讨后取得什么成果，包括如何处理用户投诉。

“公司将采取什么措施改善服务？这份100万令吉索偿通知，仍未回答这些问题。”

他也呼吁吉兰丹人民继续要求吉兰丹水供公司，就所提出的服务问题作出解释。

商人阿斯兰（Asran Alias）日前批评吉兰丹水供公司，却因帖文涉嫌诽谤，如今面临对方的多项法律诉求，包括100万令吉赔偿。

阿斯兰曾任丹州土青团长，他向《当今大马》证实接到吉兰丹水供公司的法律诉求。

阿斯兰表示，愿意遵从吉兰丹水供公司的诉求，惟在社媒贴文表明无力缴付这100万令吉。

“今日起，我承认吉兰丹水供公司是世上最好的水供公司，水质最洁净，投诉系统最先进。”



