砂拉越选举

距离第13届砂拉越选举提名日仅剩48小时，选举监督组织担心，近期政局发展恐会积压民主竞争空间，削弱选民的选择。

社会动力推进协会（Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat，简称PPDM）今天发表文告指出，多个半岛政党决定不派员上阵，恐怕导致砂盟在44个州议席不战而胜。

该组织认为，这种情况不仅削减选民的选择，也引发选举问责与制衡机制弱化的疑虑。

至今宣布弃战砂拉越选举的政党，包括公正党、诚信党、伊党及土团党，还有国阵及国家愿景党（Wawasan）。

“与此同时，参选的本土政党也仅在部分选区派员出战。”

“根据目前公布的名单，砂盟派员出战全部82个议席；砂拉越达雅党（PBDS）宣布派出26名候选人，行动党12人，肯雅兰全民党（PBK）则有2人。”

PPDM指出：“综合上述局势，初步估计全砂82个州议席中，或许只有约38席会出现竞选。这意味着多达44个议席可能不战而胜。”

它补充，一旦上述情况成真，砂拉越超过半数的州议席将在没有选战下，直接产生议员。

询及“44席不战而胜”的推算依据时，PPDM向《当今大马》解释，它是根据各政党在提名日前的宣布，评估预计会有在野党或替代候选人上阵的选区数量后，作出的初步估算。

“现阶段在缺乏充分核实的情况下，我们无意公布这44个选区的具体名单，但会在提名日密切监督官方候选人名单。”

无法透过选票问责

该组织表示，政党有权决定是否参选，也有自由与其他政党结盟或达成政治默契。

不过，PPDM强调，衡量民主的标准不能只看政党是否有权作主，更要看选民是否拥有实质选择、选举是否存在真正竞争，以及选民是否有机会评估候选人，自行决定谁够资格代表他们。

它指出，尽管目前证据不足，无法断定各党就特定选区签署了正式议席分配协议或刻意作出安排，但各政党的公开宣布本身，确实引发了合情合理的疑问。

“一旦某个选区出现不战而胜，选民便失去比较不同候选人与政纲的机会，也无法检验原任议员的政绩表现、透过选票表达意愿，更无从行使手中一票向民选代议士问责。”

“当预计不战而胜的选区数量庞大，其中包括多个由砂盟成员党土保党（PBB）上阵的马来人及马兰诺人占多数选区时，这类隐忧便更显突出。”

“在选举法令下，不战而胜固然合法；但未经竞选便胜出，绝不能与历经选战洗礼、由人民一票一票投出来的委托相提并论。”

须深思的四道问题

PPDM也在文告敦促砂拉越人民及各利益相关者思考多个问题：

眼前的局势发展究竟体现政治成熟与稳定，抑或进一步收窄了砂拉越的民主竞争空间？

当政党基于政治合作与默契而选择弃战时，选民的利益与选择权究竟在多大程度上获得优先考量？

若将近半数州议席不战而胜，这对砂拉越的民主文化、问责制度与制衡机制将带来什么影响？

我们是否在为砂拉越民主订立一套新的关键绩效指标（KPI），即竞选越少、不战而胜越多就越理想？

“PPDM相信，健康的政治竞争绝非稳定的威胁。恰恰相反，公开且公平的竞争能让人民检验领导表现、权衡替代方案，并确保民选代议士不会把人民赋予的委托视为理所当然。”

“我们不希望民主沦为每五年走一趟程序、仅用来满足宪法要求的过场，而人民的选择却越来越少。”

“值得我们所有人深思的是：第13届砂拉越州选究竟会为民主树立新标杆，还是让我们在民主进程上倒退一步？”

砂拉越选举提名日定于本周六，而投票日落在12月12日。



