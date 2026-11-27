前总检察长阿都干尼昨晚逝世，享年71岁。

《马新社》报道，现任总检察长莫哈末杜苏基受询时，证实了这项消息。

“他昨晚约9点与世长辞。”

阿都干尼投身法律界逾30年，屡次经手备受瞩目的大案，在国家司法史上举足轻重。

他曾主控众多大案，包括1993年前沙巴首席部长百林吉丁岸贪污案，以及2000年奥玛乌纳（Al-Ma'unah）武装组织案。

阿都干尼（Abdul Gani Patail）生于沙巴拿笃。2013年拿笃爆发武装入侵事件，他亲自率领检控团队，提控包括菲律宾籍人士在内的30名被告，罪名涉及向国家元首宣战及多项恐怖主义活动。

2006年蒙古女郎阿旦杜亚命案审讯期间，他也是检控团队成员之一。

2010年，前交通部长林良实因巴生港口自由贸易区（PKFZ）丑闻，被控在英达岛购地交易中欺骗政府，涉款高达10亿8000万令吉，该案同样由阿都干尼领军提控。

此外，前雪兰莪州务大臣基尔因购置豪宅涉贪被控，也是由他负责主控。

他还曾率队起诉前柏华惹钢铁厂董事经理谢英福涉及7640万令吉失信案，并经手前土地及合作社发展部长卡西塔加当（Kasitah Gaddam）贪污案。

任总检长逾13年

阿都干尼生于1955年10月6日，1980年加入司法与法律服务体系，随后派驻沙巴斗湖总检察署担任副检察司。自联邦总检察署在沙巴设立办事处以来，他是首位出任该职的沙巴人。

仕途期间，他历任多项要职，包括1991年出任沙巴检控组主任、1994年1月16日至10月14日任总检察署检控组主任，以及1995年4月1日至1997年5月31日兼任国际事务组主任与顾问。

1997年至2000年，他转任法律修订专员，直至2000年2月1日重掌检控组主任一职。

2001年11月19日，阿都干尼获委为马来西亚第八任总检察长，并于2002年1月1日正式履新。他不仅创下本地大学法学毕业生出任该职的先河，也是首位跻身联邦公务员最高阶层之一的沙巴人。

这项任命成为他法律生涯的重要里程碑。此后他掌舵全国最高法律机构逾13年，直到2015年7月27日因健康理由卸下总检察长职务。

筹划提控纳吉？

他卸任之时正值一马公司丑闻沸沸扬扬，外界盛传他当时正筹划提控时任首相纳吉。不过，他生前从未正面证实或否认这项传闻。https://www.malaysiakini.com/news/425233

尽管如此，他仍留在司法与法律服务体系任职，直至2015年10月6日届满法定退休年龄。

此外，阿都干尼也以不同身份发挥法律专长，包括担任吉隆坡、纳闽及布城联邦直辖区特赦局成员。

他曾于2011年10月1日起受委为玛拉工艺大学（UiTM）法学院兼任教授，任期两年，并兼任国家法律援助基金会（YBGK）主席。

2016年12月23日，他正式获准成为马来亚高等法庭执业律师。



