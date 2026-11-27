涉嫌贩运超过90公斤冰毒的空军3名军官与3名人士，今日在推事庭面控。

这6名被告分别是33岁的阿米尔阿里夫丁、27岁的莫哈末阿里夫、34岁的莫哈末阿米鲁、48岁的陈瑞胜（译音）、28岁的诺哈妮丝，以及34岁的阿菲法安达斯。

不过，由于此案属于高庭的审理权限，因此，推事旺诺拉妮莎没有记录被告是否认罪。

法庭择定此案于明年2月23日过堂，所有被告皆不准保释。

根据控状，6名被告被指于本月17日晚上，在梳邦空军基地共同贩运重量约达96.2公斤的冰毒。

他们因而抵触1952年危险毒品法令第39B（1）（a）条文（贩运危险毒品），并可在相同法令第39B（2）条文及刑事法典第34条文下治罪。

一旦罪成，被告可被判处死刑或终身监禁；若未被判处死刑，则须面对不少于15下鞭笞。

本案主控官是阿末沙扎里副检察司，4名军官与陈姓被告的代表律师，分别是阿里夫阿兹米、莫哈末阿敏、阿里夫阿末达米兹及阿里夫拉芬。

女被告诺哈妮丝及另一名男被告阿菲法安达斯，则没有委托律师代表。

梳邦空军基地此前起获藏在五个行李箱和一个箱子的毒品，警方随后扣留13人助查，包括7名空军人员。毒品据悉原定运往沙巴。