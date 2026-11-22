内政部长赛夫丁说，政府早前提出17项建议，以加强全国主要出入境关卡的保安；如今正考虑把这些措施扩大到其他战略地点，包括军事基地和警方空中行动基地。

他说，近期有人利用空军的航空运输设施贩毒，政府因此考虑把上述建议，扩大到海陆空各领域的其他战略地点。

他指出，近期将与内政部秘书长、全国总警长和武吉阿曼肃毒部总监商讨此事，评估是否需要落实这项措施。

“我们眼下的重点，是掌握贩毒集团惯常锁定的运毒目的地。凡是飞往这些地方的航班，所有乘客和行李都必须百分百检查。”

赛夫丁指出，政府如今迈入第二阶段，着手完善全国所有出入境关卡的保安设备。

他是今天在吉隆坡出席警队2026年欢乐跑活动时，对记者这么说。

警方空军联手破案

谈到有贩毒集团涉嫌利用空军航空运输设施，把毒品走私到沙巴再转销海外，赛夫丁指出，警方肃毒部早前已跟空军共享情报。

他说，由于事发地点归空军管辖，执法机构无法独自掌握其他单位属下战略重地的情报，因此双方必须互通消息。

“当天正是凭着这些准确情报，我们才顺利抓人。最先发现那批行李的是谁？当然是空军；但能顺利破案，则归功于警方肃毒部提供的情报。”

他说，这起案件兹事体大，政府必须全面防堵，确保保安机构的设施和所获信任不受滥用。

警方最近捣破一个贩毒集团；该集团涉嫌利用空军航空运输设施，把毒品从大马半岛运往沙巴，再转销到菲律宾、印尼等海外市场。

警方在11月17日兵分多路，到巴生谷和纳闽一带逮捕11人，包括5名空军军官，并起获96.64公斤疑似冰毒，市值483万令吉，另有6.98公斤液态化学物。

鉴于早前接连发生大马公民在海外贩毒的案件，内阁在8月19日批准分三阶段落实17项改进建议，以加强吉隆坡国际机场（KLIA）及大马各出入境关卡的保安、筛查与风险管理机制。



