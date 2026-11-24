警方尚未查毕贩毒集团利用国家军事资产走私毒品一案，预计还会有更多逮捕行动。

内政部长赛夫丁纳苏丁说明，根据总警长卡立依斯迈的最新汇报，目前共有13人落网，其中7人是空军军官与人员，6人是平民。

他表示，会在本周四国会下议院部长问答环节上，回应此事相关问题。

他强调，毒品集团改变作案手法或策略，无法阻止警方侦查及打击相关罪行，因为他们无法逃过执法当局的情报监控。

针对边境管制与保护机构（AKPS）一名官员昨日被捕一事，赛夫丁说，该机构成员勇于举报，证明在执法人员中灌输廉正意识的努力开始取得成果。

他说，内政部接获相关投诉后有两个选择，一是维护机构声誉而隐瞒事件，二是采取行动维护法律，而政府选择依法行事，不论涉案者的职位高低。

“我们不应以为我们不断发出的廉正呼吁只是左耳进、右耳出，并非如此。这正是一个例子，说明我们的成员如何领会我们的劝告和呼吁，并通过所提供的情报促成逮捕行动，无论涉及的是哪一位高层官员。”

较早前，AKPS总监苏海利证实该局一名40多岁的官员被捕——一名官员针对其上司涉嫌不当行为作出举报。

被捕官员涉嫌协助一名38岁的外国女子，在没有合法旅行证件的情况下，经由吉隆坡国际机场第二航站楼的移民关卡入境。

警方目前援引《2007年反贩卖人口及反偷运移民法令》第26B(d)条文展开调查。