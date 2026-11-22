梳邦皇家空军基地早前发现毒品，国防部计划等警方完成调查后，成立内部调查委员会。

国防部长卡立诺丁指出，委员会将彻查运毒案究竟是个案，还是内部人员已形成歪风，同时查明现有保安程序有没有漏洞。

“警方完成调查后，我们确实打算成立调查委员会，查明这到底是个案，还是已经成歪风。这些都是我们要查的。”

他今天在哥打丁宜国会选区，为社会发展局（KEMAS）幼儿园表彰活动主持开幕后，对记者这么说。

他说，政府将根据内部调查结果，改进并加强全国所有空军基地的保安措施。

他指出，全国所有空军基地都会展开类似检查；当局也不排除犯罪集团利用军用运输机等军事资产来干案。

“无论如何，既然出了这种事，我们不排除军用飞机和运输机等军事资产遭人利用，沦为犯罪集团的工具。”

“我相信，这些犯罪集团为了达到目的，必定不择手段。”

赞扬宪兵司令立功

卡立诺丁也赞扬宪兵司令（Provost Marshal）查获这批毒品，并强调无论军阶或职位高低，只要有军人涉案，国防部绝不姑息或包庇。

卡立诺丁对此深表遗憾，指这起案件不仅影响涉案者，更损害大马武装部队的声誉，玷污军方尤其是空军的形象。

他说，军人必须明白，辜负信任、有损廉正的行为，可能招致严厉刑罚，国防部绝不包庇任何犯法者。

他指出，一旦类似事件猖獗，武装部队的战备能力恐怕会受影响，难以履行保卫国家与维护主权的职责。

卡立诺丁早前透露，梳邦空军基地周二例行检查一批准备装上军机的物品时，在五个行李箱和一个箱子里搜出毒品，并逮捕五名涉案的空军军官。

这批毒品由梳邦空军基地航空运输大楼的执勤人员搜出，也是当局首次通过例行检查揭发这类案件。

媒体引述武吉阿曼肃毒部总监胡申说，警方本月17日在巴生谷和纳闽一带逮捕11人，包括五名空军军官。



