行动党甲洞国会议员林立迎要求所有武装部队军官每年申报资产，并进行适当核实，以确保透明度和问责制。

《新海峡时报》报道，林立迎说，尽管武装部队报告指，有97.53%的军人申报资产，但仍需要采取更严格的措施，以确保申报内容准确且完整。

“拥有异常庞大财富的军官必须接受调查，以查明其资产来源。”

林立迎今天在国会下议院参与2027年国防部财案委员会阶段辩论，呼吁定期审查军官的背景，以防止贪污、走私、间谍活动及国家机密泄漏。

“如果没有人核实申报的资产是否准确和完整，那么申报资产又有什么意义？”

他也对海军资产的状况表示担忧，指出超过60%的资产已经使用超过40年。

追问老旧资产维修费

林立迎质疑，从2024年至今年，维修和修理这些老旧资产的实际费用是多少。

他追问，在等待新舰艇投入运作期间，当局将如何确保海军人员的安全。

他进一步质疑，海军装备拨款为何减少，从今年的26亿9000万令吉，降至明年的18亿5000万令吉。

“为何在濒海战斗舰（LCS）项目仍然延误、许多海军资产也日益老旧的情况下，拨款却遭到削减？”

“这项削减是否会影响新舰艇的采购，以及海军的作战准备状态？”

一空军飞行员涉贩毒集团

另外，一名因涉及在梳邦空军基地起获总值483万令吉、重达96.6公斤冰毒案件而被捕的空军飞行员，是该贩毒集团的协调员及运毒者。

武吉阿曼肃毒局总监胡先奥玛（上图）证实，该名飞行员是此案中被捕的13人之一。

他说，警方仍在调查此案，包括嫌犯所收取的报酬。

初步调查发现，该集团将毒品从梳邦运往纳闽及沙巴斗湖，但不排除还有其他目的地。

“集团每名成员都有特定的角色。截至目前被捕的13人，相信都是该集团的成员。”

“这名飞行员担任协调员及运毒者的角色，负责将毒品从巴生谷运往沙巴。”

胡先奥玛说，飞行员所收取的报酬数额仍在调查中，因此暂时无法透露。

他说，警方在展开逮捕行动前，锁定数名集团成员的身份。

截至目前，共有13人被捕，包括7名空军军官及人员，以及6名平民。

“警方仍在调查，以确认集团其他成员的身份，并锁定数人，准备采取进一步行动。”

“利用军方资产进行的运毒次数，也仍在调查中。”

“请给予警方时间完成调查。全国警察总长稍后将公布调查结果。”

警方较早前证实，在梳邦空军基地起获总值483万令吉、重达96.6公斤冰毒后，共有13人被捕，其中包括7名空军军官及人员。



