下午5点48分更新

首相安华说，政府严正看待有组织犯罪的威胁，并指出这类罪行数十年来盘根错节，不能再视为个案。

他以空军基地走私毒品案为例，直言此举严重背叛国家安全，绝不容妥协。

“我们怎能容许国防阵线被不负责任的人如此突破与渗透？这是对国家的背叛，危害极大。”

他说，边境安全出现漏洞与泄密，甚至波及政府战略资产，是今日内阁会议的讨论重点之一；此前，当局也揭发商业航班涉及走私毒品。

他今日在安邦新城清真寺完成周五聚礼后，对记者这么说。

严密监督毫不妥协

安华要求内政部长赛夫丁与国防部长卡立诺丁保证，立即落实严密监督，采取毫不妥协的行动。

他也严厉指示警方、国防部、边境管制与保护机构（AKPS）及关税局等所有执法机构，提呈全面报告。

“这种情况持续数十年，却一再遭纵容……有时甚至有人内外串通。我明白，这也是令部分人深感厌恶的原因。”

“我想告诉大家，只要我仍肩负职责与重托，就绝不妥协。”

关卡安管措施扩大

此外，通讯部长法米指出，内阁同意，内政部与交通部此前推行的17项加强出入境关卡安全管制措施，将扩大至国防部落实。

他解释，内阁作此决定，是因为有必要加强国防部辖下空军基地、设施与场所的安全管制。

“这17项措施见效了，尤其能侦测出试图滥用相关渠道或通道的人。不过，措施此前未涵盖国防部管辖与维护的空军基地、设施和场所。

“因此，内阁同意把内政部与交通部推行的这17项措施，推展至国防部。空军基地本就由国防部管理，日后也将一并执行这些措施。”

法米也是团结政府发言人。他今天在内阁会议后的例常记者会上，这么指出。

内政部与交通部此前联合提呈备忘录，内阁于8月20日批准了这17项安全管制措施，并以吉隆坡国际机场（KLIA）为试点。

务必尽快封堵漏洞

法米说，此举有助确保军事资产专用于保卫国家，不会被不负责任之徒滥用。

他指出，当务之急是上述3个部门尽快落实这些措施；当局最近揭发不法集团勾结大马皇家空军人员，涉嫌利用空军基地运毒，调查更显示这类活动早在2024年便已开始。

法米强调，当局既已查出安全漏洞，就务必尽快封堵。

据媒体报道，3名空军军官与另3名男女今天面控于沙亚南推事庭，罪名是涉嫌于本月17日，在梳邦空军基地贩运逾90公斤冰毒。



