首相安华要求全面彻查利用空军飞机走私毒品的案件。

安华今日为昌明信心计划开幕致词时说，这并非孤立案件，必须采取严厉行动。

“过去几天，关于空军利用国家防卫飞机走私价值数亿令吉的毒品案件，引起热议。这不是一次，而是数十次、20次……如果指望我们从轻处理或掩盖案件，很抱歉，我办不到。”

“如果是这样，那就另请高明。只要我还受委托，我的立场很明确，你们背叛国家、贪污及利用空军飞机走私毒品。如果你们要生气就生气吧，我不在乎，必须采取行动。我不想再多谈此事，但所有人都必须知道此事。”

安华提到，他与国防部长卡立诺丁及武装部队总司令马烈拉萨联系，讨论此事，同时也要求相关方面全力配合，以恢复国家国防机构的形象。

“有多少人涉案，包括上尉、军官与贩毒集团勾结，利用机场上的飞机……我们被迫采取行动，整顿内部。”

昨日，武吉阿曼肃毒局总监胡先奥玛指出，警方周四另逮捕一名空军官员及4名平民，以协助调查利用军机进行跨境毒品走私的犯罪集团。

随着最新逮捕行动，目前落网人数增至18人。

政府坚定打击贪污

另一方面，安华强调，政府打击贪污及滥权的努力，不应被视为出于政治利益考量，而是各方共同的责任，以确保国家资金及资产不被滥用。

他也驳斥贪腐在领袖或公务员当中司空见惯的说法，并强调这种风气会损害国家，阻碍国家发展。

“这不是政党问题。我的工作人员也有人被逮捕及提控。我喜欢这样吗？我不喜欢，但我遵守法律，希望国家能够杜绝这种恶习。”

“我担忧此事，因为我看到有部分人掉以轻心。”

安华指出，执法不力或滥用监督系统，不应被某些人士利用，从而逃避检查及走私货物。

他说，维护诚信及打击破坏国家治理的行为，是各方共同的责任，以确保政府政策以诚信原则落实。