行动党主席兼数码部长哥宾星再次呼吁废除1948年煽动法令，并以国家和谐法令取而代之，以应对种族及宗教仇恨，同时避免将正当的政治言论刑事化。

此前，首相安华周二在国会下议院表示，尽管承认围绕煽动法令的疑虑，但政府至今仍未找到合适的替代法令，以维护种族及宗教和谐。

哥宾星今日发文告说，虽然保护种族和谐、宗教敏感及王室机构至关重要，但为了这个目的而保留过时的殖民时代法令，既不是唯一的解决方案，也不是最佳方案。

他指，该法令第3条对煽动行为作出宽泛定义，无论行为者是否具有煽动意图，只要有关行为具有煽动倾向，就可能构成罪行。

“一项以所谓的‘倾向’而非实际伤害为依据进行监管的包罗万象法律，将对正当的政治评论产生寒蝉效应，并压制公众问责。”

哥宾星列举刑事法典第298、298A、504及505条文、1998年通讯及多媒体法令第233条修正条文，以及2025年网络安全法令，指现有法律已能够处理涉及3R的罪行。

不过，他表示，政府应制定专门法令，以应对种族及宗教仇恨罪行，并促进国家和谐与和解。

“这类法律框架将明确界定仇恨言论及仇恨罪行，建立修复性调解机制，并在不将善意的政治辩论刑事化的情况下，平等保护所有社群。”

“改革法律是人民赋予我们的使命核心。我们必须以现代、公平且具问责性的法律取代殖民时代的管制措施，在维护国家和谐的同时，捍卫每一名马来西亚人的民主权利。”

“因此，我们应该废除《煽动法令》，并尽快以新法令取而代之。”

近期煽动法令案件

近日，当局持续援引煽动法令对付活动人士，以及卷入森美兰王室危机的个人。

地庭昨日暂缓对争议的双溪乌绒酋长慕巴拉的煽动罪诉讼，等待高庭裁定有关其身份的宪法及司法管辖权问题。

9月25日，前国会上议院主席莱士雅丁也在煽动法令下，就森州王室危机事件面控。

此外，11月16日，曼迪里协调员韩丁（Hamdin Nordin）因两则批评沙巴元首慕沙阿曼及沙巴首长哈兹兹的面子书帖文而遭逮捕，随后获警方保释。

早在2012年提出建议

国家和谐法令的建议可追溯至2012年7月，当时的首相纳吉宣布计划以新法令取代煽动法令。

2014年，国家团结协商理事会（NUCC）提出三项法案，即《种族及宗教仇恨罪行法案》、《国家和谐与和解法案》，以及《国家和谐与和解委员会法案》。

然而，纳吉同年11月撤回废除煽动法令的承诺，并在巫统大会上宣布，政府将保留并强化该法令。

随着希盟在2018年全国大选胜出，这项建议再次浮上台面。时任首相署部长瓦塔慕迪（P Waythamoorthy）表示，相关法案可能在2019年提呈国会。

不过，希盟政府随后搁置了两项实质法案的计划，转而考虑成立国家和谐与和解委员会。