曼迪里协调员韩丁因在社交媒体发布批评沙巴元首慕沙阿曼及沙巴首长哈兹兹的帖文，在1948年煽动法令下被捕助查，之后获准保释外出。

韩丁（Hamdin Nordin）是于今日下午在八打灵再也警区总部录供后，遭到警方逮捕，但随后获准保释外出。

此前，警方援引煽动法令调查韩丁，涉嫌在社交媒体发布有关慕沙阿曼的帖文。

而沙巴警方则从10月16日起对韩丁实施出境禁令。

韩丁代表律师再益玛立（Zaid Malek）指出，韩丁目前在1948年煽动法令第4(1)(b)条文、刑事法典第504条文，以及1998年通讯及多媒体法令第233条文下接受调查。

“归根究底，政府未能废除煽动法令，就是未能兑现承诺。”

“只要这些条文继续存在，而活动人士只因发表批评政府或政府成员的言论、录取口供，就不断被警方传召，社会就永远无法自由表达意见。”

另外，韩丁表示，当局的调查涉及他自去年以来在面子书发布的两则帖文。

第一则帖文于2025年11月发布，提及慕沙阿曼在2018年因涉嫌木材特许经营权的贿赂案，而面对46项贪污控状。韩丁也批评首相安华，尽管存在这些指控，仍委任慕沙阿曼出任沙巴州元首。

韩丁坚持，其帖文只是强调慕沙阿曼过去面对的法庭案件，以及他之后获得委任的事实。

第二则帖文于今年6月发布，内容批评哈兹兹对净选盟执行董事阿斯拉夫（Asraf Sharafi）实施的入境限制。

曼迪里促撤销所有调查

与此同时，曼迪里促请当局撤销对韩丁的所有调查、解除出境禁令，并解释实施限制的原因。

该组织也呼吁政府在检讨煽动法令期间，对该法令实施暂缓执行令，并认为继续使用这项法令与政府的改革承诺相矛盾。

曼迪里执行董事阿米尔（Amir Hadi）指出，韩丁是曼迪里第三名遭实施旅行禁令的人士，另外两人分别是他本人，以及曼迪里财务总监周铨洋（Dobby Chew）。

今年9月，阿米尔与周铨洋遭禁止出境。他们个人的银行账户，以及曼迪里和生命权倡导组织Hayat的银行账户，均遭冻结。



