下午4点47分更新

森州备受争议的双溪乌绒酋长慕巴拉明日将被控上法庭，涉嫌抵触煽动法令。

法庭排期系统显示，慕巴拉将于早上9点，在地庭法官塔斯宁（Tasnim Abu Bakar）面前面控。

慕巴拉的法律团队代表今日受询时，向《当今大马》证实此事。

带头逼宫

慕巴拉阵营自今年4月起，企图援引森州宪法权力罢黜慕赫力兹，另立其堂弟东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Jaafar）登基为第12任森州最高统治者。

双方相持不下，州政府运作也因此大受波及。

此前，森州十名行政议员倒向慕巴拉阵营，之后遭严端慕赫力兹撤职；森州政府秘书随后于上个月将撤职令刊宪。

森州政府之后也刊宪，撤换三名逼宫派酋长，包括带头逼宫的慕巴拉自2025年5月13日起不再是双溪乌绒酋长。

另一份宪报则撤除巴达鲁丁（Badarudin Abdul Khalid）的双溪乌绒港务总管（Syahbandar）职务；玛洛夫（Maarof Mat Rashad）也自2023年5月31日起卸任日叻务酋长；慕巴拉另一名盟友阿都拉欣（Abdul Rahim Yasin）也不获承认是林茂酋长。

一番洗牌后，柔河酋长莫哈末阿都拉（Muhammad Abdullah）成了逼宫阵营中，唯一保住原职且未陷纷争的习俗领袖。

上周五，森州大臣依斯迈拉欣也向严端慕赫力兹提呈承诺书，承认之前的过失，并强调对方仍是合法的最高统治者。

今日较早前，巫统主席阿末扎希与署理主席莫哈末哈山于下午3点抵达森美兰行宫，觐见严端慕赫力兹，拟化解森州政治风波。



