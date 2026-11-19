随着社交媒体流传前首相纳吉居家服刑的特赦局会议记录后，国阵国会议员今天要求政府确认这份文件的真伪，以及是否已经解密。

国阵仁保国会议员三苏卡哈（Shamsulkahar Mohd Deli ）今天在国会召开记者会，敦促首相署法律事务组与总检察署在未来24小时内，核实上述文件的真伪，并交代相关文件的解密状态。

前白沙罗国会议员潘俭伟昨天在面子书上传多张截图，据称是9月18日联邦直辖区特赦局的会议记录节录。

他在贴文中声称，根据该会议记录，国家元首不顾总检察长的建议及政府官方立场，恩准纳吉特赦。

