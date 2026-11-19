国阵议员要政府确认，特赦文件真伪及是否已解密
随着社交媒体流传前首相纳吉居家服刑的特赦局会议记录后，国阵国会议员今天要求政府确认这份文件的真伪，以及是否已经解密。
国阵仁保国会议员三苏卡哈（Shamsulkahar Mohd Deli ）今天在国会召开记者会，敦促首相署法律事务组与总检察署在未来24小时内，核实上述文件的真伪，并交代相关文件的解密状态。
前白沙罗国会议员潘俭伟昨天在面子书上传多张截图，据称是9月18日联邦直辖区特赦局的会议记录节录。
他在贴文中声称，根据该会议记录，国家元首不顾总检察长的建议及政府官方立场，恩准纳吉特赦。
随着社交媒体流传前首相纳吉居家服刑的特赦局会议记录后，国阵国会议员今天要求政府确认这份文件的真伪，以及是否已经解密。
国阵仁保国会议员三苏卡哈（Shamsulkahar Mohd Deli ）今天在国会召开记者会，敦促首相署法律事务组与总检察署在未来24小时内，核实上述文件的真伪，并交代相关文件的解密状态。
前白沙罗国会议员潘俭伟昨天在面子书上传多张截图，据称是9月18日联邦直辖区特赦局的会议记录节录。
他在贴文中声称，根据该会议记录，国家元首不顾总检察长的建议及政府官方立场，恩准纳吉特赦。
三苏卡哈质疑该文件解密的法律依据，并指出政府此前曾声明，仍在审查相关程序。
“这些文件究竟是援引《官方机密法令》第2C条文下的哪项权力与条款解密？”
《官方机密法令》第2C条文授权部长及受委公职人员重新归类官方文件、资讯或材料，使其不再列为官方机密。
抨让人质疑王室智慧
三苏卡哈也质疑，为何涉及国家元首的最高国家机密文件会掉入政治人物手中，而此人既非内阁成员，也非公务员。
他进一步指控，选择性公开会议细节，是在把王室机构与国家元首特权拽到不健康的政治纷争中。
他提醒，国家元首拥有特赦权，而选择性披露内部商议细节恐引发负面舆论，进而让人质疑王室决策的智慧。
“此举足以让当局援引《1948年煽动法令》及《1998年通讯及多媒体法令》第233条文展开调查。”
促首秘鉴定“泄密者”
三苏卡哈呼吁政府首席秘书立即展开安全稽查与内部调查，鉴定涉案的泄密者。
他也促请警方彻查所有散播有关文件的人士。
根据解密文件，总检察长杜苏基在会议上表明，准许纳吉居家服刑缺乏法律依据。
他警告，一旦颁布居家服刑令，势必严重冲击政治稳定、经济局势、外资信心、国际形象。
首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双也抱持相同看法，并重申对此事的立场。
行动党领袖潘俭伟昨日在社媒上传解密文件副本，引起巫统强烈不满。
其中，巫统总秘书阿斯拉夫抨击潘俭伟侮辱国家元首，质疑文件解密是否征得国家元首御准。
巫统真的非常不行
以前笑公正党争取一个人正义的党，现在巫统也是争取一个盗窃者的权利的政党 高下立判
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